|Calabria in allerta arancione: quarta perturbazione intensa in 40 giorni
17/02/2026
|La Calabria affronta la quarta perturbazione intensa in 40 giorni, con piogge abbondanti che hanno saturato i terreni e ingrossato i corsi d’acqua. Lo sottolinea Domenico Costarella, responsabile della Protezione Civile regionale, in un video sui social.
Il Centro funzionale multirischi di Arpacal ha innalzato l’allerta meteo a livello arancione, richiamando sindaci e cittadini alla massima prudenza: evitare sottopassi, piani seminterrati e seguire le indicazioni delle autorità locali. Per emergenze è attivo il numero verde della sala operativa: 800 22 2211.
|17/02/2026 - Truffa ai risparmiatori anziani: sequestrati 800mila euro a ex direttrice di Poste Italiane a Trapani
Un’operazione della Guardia di Finanza di Trapani ha portato al sequestro di beni per 800mila euro nell’ambito di un’indagine su una presunta truffa ai danni di clienti anziani di un ufficio postale della provincia. La misura, disposta dal gip, riguarda un’ex direttrice già ...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Incendio a Napoli: fiamme distruggono la cupola del Teatro Sannazaro
Un grave incendio ha colpito il cuore di Napoli, in via Chiaia, interessando il teatro Sannazaro. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente: alcune persone hanno riportato intossicazioni da fumo. La cupola del teatro è crollata, danneggiando anche la...-->continua
|
|
|
|
|17/02/2026 - Stop all’acqua il 18 febbraio: lavori urgenti sull’Acquedotto Alto Sele, coinvolti 31 comuni
Rubinetti a secco mercoledì 18 febbraio 2026 in diversi comuni del Salernitano. La ASIS Salernitana Reti e Impianti S.p.A. ha comunicato una sospensione programmata della fornitura idrica per consentire lavori urgenti sulla condotta dell’Acquedotto Alto Sele, ...-->continua
|
|
|17/02/2026 - Avellino - Sequestrati oltre 40.000 prodotti tra cui articoli di carnevale e per ''San Valentino'', non conformi
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale, nell’ambito dell’esecuzione dei servizi d’istituto volti a verificare il rispetto della normativa nel settore del commercio a tutela della sicurezza del consumatore, nei giorni scorsi, hanno sottoposto a sequestro oltr...-->continua
|
|
|16/02/2026 - Sapri, si getta in mare sul Lungomare Italia: 25enne salvato dai Carabinieri
Ieri sera a Sapri, attimi di grande tensione intorno alle 22:30 sul Lungomare Italia, nella zona ex Agip, quando un giovane di 25 anni, originario del Lazio e senza fissa dimora, si è gettato in mare. Alcuni passanti hanno subito lanciato l’allarme. Immediato ...-->continua
|
|
|16/02/2026 - Maltempo in Calabria: allagamenti a Cassano allo Ionio e Corigliano-Rossano, Ferdinando Laghi sul posto
L’ondata di maltempo che sta investendo con particolare violenza i territori di Cassano allo Ionio e Corigliano -Rossano, così come molte altre aree della Calabria, sta facendo emergere ancora una volta la vulnerabilità di un territorio che chiede interventi t...-->continua
|
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.