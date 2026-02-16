|
|Sapri, si getta in mare sul Lungomare Italia: 25enne salvato dai Carabinieri
16/02/2026
|Ieri sera a Sapri, attimi di grande tensione intorno alle 22:30 sul Lungomare Italia, nella zona ex Agip, quando un giovane di 25 anni, originario del Lazio e senza fissa dimora, si è gettato in mare. Alcuni passanti hanno subito lanciato l’allarme. Immediato l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, guidati dal Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco, che hanno coordinato le operazioni di recupero in un mare molto agitato. Dopo circa un’ora, il 25enne è stato tratto in salvo in evidente stato di shock e preso in carico dai sanitari della New Geo, che lo hanno trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale dell’Immacolata. Fortunatamente le condizioni del giovane non destano particolare preoccupazione, anche se resta da chiarire il motivo del gesto. Le indagini dei Carabinieri proseguiranno nelle prossime ore per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
|16/02/2026 - Maltempo in Calabria: allagamenti a Cassano allo Ionio e Corigliano-Rossano, Ferdinando Laghi sul posto
L’ondata di maltempo che sta investendo con particolare violenza i territori di Cassano allo Ionio e Corigliano -Rossano, così come molte altre aree della Calabria, sta facendo emergere ancora una volta la vulnerabilità di un territorio che chiede interventi t...-->continua
|16/02/2026 - Maxi sequestro di maschere e gadget di Carnevale tra Napoli e provincia
Oltre 500mila articoli di Carnevale ritenuti non sicuri e ciononostante destinati ai bambini sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza tra Napoli e provincia.
Le fiamme gialle hanno segnalato 35 persone alla Camera di Commercio (per violazioni al...-->continua
|16/02/2026 - Rissa tra minorenni a Fuorigrotta: coltello non ferisce nessuno
Nella notte a Fuorigrotta, Napoli, una rissa tra minorenni ha coinvolto diversi ragazzi all’interno del McDonald's. L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte, quando due giovani di 16 e 17 anni sono venuti alle mani. Durante la colluttazione, uno dei ragaz...-->continua
|15/02/2026 - Esondazione del Crati, Ferdinando Laghi a Cassano
L’ondata di maltempo che sta investendo con particolare violenza i territori di Cassano allo Ionio e Corigliano -Rossano, così come molte altre aree della Calabria, sta facendo emergere ancora una volta la vulnerabilità di un territorio che chiede interventi t...-->continua
|14/02/2026 - “Laghi di Sibari travolti dal Crati: mamma e bambina salvate dai Vigili del Fuoco
La furia del maltempo ha sconvolto i Laghi di Sibari, provocando paura e gravi danni. Il fiume Crati ha rotto gli argini, allagando case e isolando decine di famiglie. Le immagini girate da un elicottero dei Vigili del Fuoco mostrano la gravità della situazion...-->continua
|14/02/2026 - Ciclone Ulrike: l’agricoltura calabrese in ginocchio tra allagamenti e danni ingenti
Il maltempo torna a mettere in ginocchio l’agricoltura calabrese. Negli ultimi giorni, la regione è stata travolta dal ciclone Ulrike, con piogge torrenziali, esondazioni e forti raffiche di vento che hanno danneggiato colture, infrastrutture rurali e viabilit...-->continua
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.