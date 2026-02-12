|
|Calabria sotto allerta arancione: scuole chiuse e rischio maltempo sul versante tirrenico
12/02/2026
|La Calabria affronta un’altra giornata di maltempo intenso: confermata per domani l’allerta arancione su tutto il versante tirrenico a causa dei cicloni Ulrike e Nils. Piogge torrenziali, raffiche di vento e temporali persistenti continuano a creare condizioni pericolose, con rischio di allagamenti, smottamenti e disagi alla circolazione, soprattutto nelle zone già colpite nelle ultime ore. La Protezione civile ha ribadito l’allerta, invitando alla massima prudenza. Per precauzione, diversi sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, salvaguardando studenti, docenti e personale. Di seguito, l’elenco aggiornato degli istituti chiusi e delle misure preventive adottate dalle amministrazioni locali.
Acquappesa
Acquaro
Aiello Calabro
Altomonte
Amantea
Arena
Bagnara Calabria
Belmonte Calabro
Belvedere Marittimo
Belsito
Bova Marina
Briatico
Brognaturo
Buonvicino
Capistrano
Castrolibero
Cerisano
Cessaniti
Cetraro
Cinquefrondi
Cittadella
Cittanova
Conflenti
Cortale
Cosenza
Delianuova
Diamante
Dipignano
Drapia
Falerna
Filadelfia
Fiumefreddo Bruzio
Fuscaldo
Galatro
Gerocarne
Gioia Tauro
Gizzeria
Grimaldi
Guardia Piemontese
Joppolo
Lago
Lamezia Terme
Laureana di Borrello
Limbadi
Longobardi
Maida
Malvito
Martirano Lombardo
Marzi
Melicucco
Melito Porto Salvo
Mendicino
Molochio
Mongiana
Mongrassano
Montalto Uffugo
Monterosso
Nicotera
Nocera Terinese
Palmi
Papasidero
Paola
Paterno
Praia a Mare
Pizzo
Polia
Polistena
Reggio Calabria
Rende
Ricadi
Rizziconi
Rogliano
Rombiolo
Rosarno
Rota Greca
San Calogero
San Donato di Ninea
San Ferdinando
San Lucido
San Marco Argentano
San Martino di Finita
San Nicola da Crissa
Sangineto
Sant’Agata di Esaro
Santa Domenica Talao
Santo Stefano di Rogliano
Serra San Bruno
Serrastretta
Serrata
Siderno
Sorianello
Spadola
Taurianova
Tiriolo
Varapodio
Vibo Valentia
Zungri
Elenco in aggiornamento
