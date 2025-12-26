|
|Ictus a Polla: salvato un 55enne grazie a farmaco di nuova generazione
26/12/2025
|Un autista di 55 anni di Roscigno ha avuto una seconda possibilità di vita grazie all’uso di un farmaco di nuova generazione, recentemente approvato dall’AIFA, somministrato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. L’uomo, colpito da un ictus ischemico, è stato accolto dall’equipe di Neurologia guidata dal primario Maurizio Tenuta, che ha somministrato il medicinale in circa 30 secondi insieme all’infermiere Angelo Contini. Grazie alla rapidità dell’intervento e alle competenze del team, il paziente non ha riportato danni permanenti. La struttura, dotata della nuova Stroke Unit, conferma l’eccellenza nella gestione immediata degli ictus, patologia tempo-dipendente e tra le principali cause di mortalità e disabilità nel mondo.
