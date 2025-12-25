|
|San Ferdinando di Puglia, incidente nella notte di Natale: muore 18enne, due feriti gravi
25/12/2025
|Tragedia a San Ferdinando di Puglia: un 18enne, Giuseppe Di Stasi, è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 5 del mattino. Altre due persone, suoi coetanei, sono ricoverate al policlinico di Foggia con traumi gravi. I tre stavano tornando da Orta Nova dopo la vigilia di Natale quando l’auto è uscita di strada. Il sindaco esprime cordoglio e annuncia un minuto di silenzio in consiglio comunale per ricordare la giovane vittima.
|25/12/2025 - Bari, muore a Natale Pietro, clochard appassionato di lettura e poesia
Bari piange Pietro, clochard che avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 10 gennaio, trovato senza vita a Natale in piazza Cesare Battisti a causa di un malore. L’associazione volontariato Incontra ricorda il gesto quotidiano di solidarietà: la vigilia, l’unità di strada gli a...-->continua
|25/12/2025 - Notte di incendi a Lecce e provincia: furgoni e auto distrutti, una persona intossicata
Mattina di allarme a Lecce e provincia a causa di due distinti incendi che hanno distrutto veicoli e provocato danni a edifici. All’alba, a Lecce, due furgoni Fiat Daily sono stati completamente avvolti dalle fiamme. I Vigili del fuoco sono intervenuti prontam...-->continua
|25/12/2025 - Cade da un muro a Licusati, donna grave trasferita in elisoccorso il giorno di Natale
Momenti di paura nella mattinata di Natale a Licusati, frazione del Comune di Camerota, dove una donna di circa 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo una caduta accidentale. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe precipitata da un muro alto circa...-->continua
|25/12/2025 - Papa Leone: ''La pace nasce dalla responsabilità'', appello per Europa e Ucraina nel messaggio di Natale
Nel Messaggio natalizio Urbi et Orbi, papa Leone ha affidato al “Principe della Pace” l’Europa, chiedendo unità, solidarietà e fedeltà alle radici cristiane, e ha rivolto un appello accorato per l’Ucraina affinché tacciano le armi e si apra un dialogo sincero....-->continua
|25/12/2025 - Milano, anziana di 85 anni salvata dai carabinieri mentre tenta di togliersi la vita
Attimi di paura ieri pomeriggio a Milano, dove un’anziana di 85 anni è stata salvata dai carabinieri mentre si trovava in bilico su una finestra al sesto piano di uno stabile in via della Sila. L’allarme è scattato con una chiamata al 112 che segnalava la donn...-->continua
|24/12/2025 - Arrestato Ciro Andolfi, è uno dei 100 latitanti più pericolosi
I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato Ciro Andolfi, 46 anni, latitante dal 2022 e inserito tra i 100 più pericolosi del ministero dell’Interno. Destinatario di un ordine di carcerazione per 8 anni, 3 mesi e 10 giorni per associazione...-->continua
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.