|
|
|Allestito ad Abbadia San Salvatore l'HUB “Vinciamo Insieme” presso la Casa Famiglia Verrusio
22/12/2025
|Roma, 22 dicembre 2025 - Nella mattinata di sabato 20 dicembre 2025 è
stato ufficialmente allestito l'HUB “Vinciamo Insieme” presso la Casa
Famiglia Verrusio di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena,
struttura dell'Asl Toscana Sud Est. L'iniziativa rientra nel progetto
nazionale promosso dal Dipartimento LND eSport della FIGC - Lega Nazionale
Dilettanti, che utilizza il calcio - in forma digitale e analogica - come
strumento di inclusione sociale, partecipazione e crescita personale.
Nell'immagine, da sinistra, Santino Lo Presti, Luca Pianigiani e Paolo
Mangini
L'inaugurazione ufficiale dell'HUB si terrà nel prossimo mese di gennaio,
presso la Sala Consiliare del Comune di Abbadia San Salvatore, alla
presenza dei vertici della LND e delle istituzioni locali.
All'allestimento dell'HUB hanno preso parte numerose autorità
istituzionali, sanitarie e del territorio, a testimonianza del valore
condiviso dell'iniziativa a partire da Niccolò Volpini, Sindaco di Abbadia
San Salvatore (intervista
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|22/12/2025 - Bari ospita dal 23 al 26 aprile 2026 la nona edizione della storica corsa automobilistica
La storia torna in pista a Bari: dopo il grande successo dell’edizione del 2024, nel capoluogo pugliese torna il Gran Premio di Bari, il grande evento di rievocazione della storica corsa automobilistica che si è disputata tra il 1947 e il 1956. Organizzata da Old Cars Club, ...-->continua
|
|
|22/12/2025 - Allestito ad Abbadia San Salvatore l'HUB “Vinciamo Insieme” presso la Casa Famiglia Verrusio
Roma, 22 dicembre 2025 - Nella mattinata di sabato 20 dicembre 2025 è
stato ufficialmente allestito l'HUB “Vinciamo Insieme” presso la Casa
Famiglia Verrusio di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena,
struttura dell'Asl Toscana Sud Est. L'ini...-->continua
|
|
|22/12/2025 - Turi (Ba): ''Suoni dalle 2 Americhe – dal Tango alla Rhapsody in Blue''
Nel clima delle festività natalizie, il Festival del Belcanto e l’Accademia “Chi è di scena!?” propongono un affascinante appuntamento musicale: “Suoni dalle 2 Americhe: dal Tango alla Rhapsody in Blue”, una produzione Festival Opera de Mari, in programma mart...-->continua
|
|
|22/12/2025 - ''A Stone Dreams to Blossom'' vince la IX Mostra del Cinema di Taranto: trionfo portoghese tra premi e grandi ospiti
Arriva dal Portogallo il film vincitore del contest nell’ambito della IX Mostra del Cinema di Taranto. Si tratta di "A stone dreams to blossom" di Rodrigo Areias, che ha guadagnato anche il titolo di miglior regia. È la storia di una pensione sperduta ai margi...-->continua
|
|
|22/12/2025 - Rosolini, nasce la Sezione di BCsicilia
Nasce a Rosolini la Sezione di BCsicilia, l’Associazione a carattere regionale che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nella prima assemblea della nuova Sede è stato scelto il Consiglio Direttivo. Presidente del gruppo c...-->continua
|
|
|22/12/2025 - Manduria, travolto all’alba sulla 7 Ter Salentina: un morto
Un drammatico incidente si è verificato all’alba sulla statale 7 “Ter Salentina”, nel territorio di Manduria, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da un mezzo in transito. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era scesa dalla propria ...-->continua
|
|
|21/12/2025 - Natale a Sapri: al via “Sapri for Christmas” con spettacoli e attività in città
Sapri si prepara a vivere il periodo natalizio con l’iniziativa “Sapri for Christmas”, che trasforma strade, piazze e spazi culturali della città in un percorso di spettacoli e attività. L’evento, promosso dal Comune di Sapri con il contributo della Camera di ...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.