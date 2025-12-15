|
|
|Puglia, frode fiscale da 45 milioni di euro: 82 denunciati
15/12/2025
|La Guardia di finanza di Barletta, coordinata dalla Procura di Trani, ha scoperto una maxi frode fiscale da oltre 45 milioni di euro. Denunciate 82 persone, sequestrate 37 società cartiere e beni per oltre 6 milioni di euro a circa 50 imprese beneficiarie del sistema fraudolento, con sedi in diverse regioni italiane.
Le indagini, avviate nel 2024, hanno accertato l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per circa 220 milioni di euro, con imposte non versate per 45 milioni. Coinvolta anche l’Agenzia delle Entrate per bloccare crediti Iva indebiti per oltre 1,6 milioni di euro.
|
|15/12/2025 - brindisi, Sacra corona unita: direttive e gestione dei traffici dal carcere
Operazione antimafia nel brindisino e leccese: i Carabinieri decapitano le frange mesagnesi e torresi della sacra corona unita. 14 misure cautelari e sequestro preventivo di un immobile con l’attività commerciale.
Nelle province di Brindisi, Lecce e Chieti, i Carabinieri...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Truffe agli anziani, l’appello dei Carabinieri di Benevento: ''Non chiediamo mai soldi''
“I Carabinieri non chiedono mai soldi”: è l’appello del comandante provinciale dei Carabinieri di Benevento, colonnello Marco Keten, rivolto soprattutto agli anziani del Sannio per prevenire le truffe. In un mese dal suo insediamento, Keten ha spiegato di aver...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Terremoto di magnitudo 4.0 nel Mar Ionio Meridionale,
Un terremoto di magnitudo ML 4.0 è stato registrato il 15 dicembre 2025 alle 10:11 ora italiana nel Mar Ionio Meridionale, a diversi km a sud di Siracusa. L’evento, avvenuto a 32 km di profondità, ha coordinate 36.4602 N, 16.6902 E ed è stato localizzato dalla...-->continua
|
|
|15/12/2025 - L’albero di Natale all’uncinetto che unisce Sala Consilina
Un albero di Natale unico nel suo genere illumina il centro di Sala Consilina, in provincia di Salerno: oltre mille mattonelle di lana lavorate all’uncinetto, realizzate a mano in quattro mesi da circa cinquecento volontarie, hanno dato vita a questa originale...-->continua
|
|
|
|
|14/12/2025 - '60 anni senza l’Usignolo' Concerto per Tito Schipa
“60 anni senza l’Usignolo” - Concerto per Tito Schipa è il titolo della kermesse musicale che si svolgerà il prossimo martedì 16 dicembre, alle ore 20, nella Basilica di Santa Croce, via Umberto I, n.3, a Lecce. L’evento musicale è ideato e realizzato dalla F...-->continua
|
|
|13/12/2025 - Un anno di ''Fatti di favole''
Il 17 dicembre andrà in scena a Massafra l’atto finale di “Fatti di favole”, il progetto risultato vincitore nel 2023 del Bando promosso dal CEPELL (Centro per il libro e la lettura) del Ministero della Cultura per i Comuni che hanno ottenuto la qualifica di “...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
