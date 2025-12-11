Protezione Civile Puglia e FS: operativo il piano per l’emergenza neve e gelo
11/12/2025
In vista della stagione invernale e dell’abbassamento delle temperature atteso nei mesi di gennaio e febbraio, nelle ultime ore si è svolta, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Puglia, una riunione operativa tra la Sezione Protezione Civile e le società di RFI, Trenitalia ed Fs Security del Gruppo FS Italiane.
L’incontro è stato finalizzato alla condivisione di un piano di azione coordinato da attivare in caso di emergenze legate a condizioni meteorologiche avverse. Il piano definisce una serie di attività mirate a prevenire disagi ai viaggiatori, garantire la sicurezza del trasporto ferroviario e ridurre al minimo gli impatti che neve, ghiaccio e precipitazioni intense potrebbero avere sulla circolazione dei treni.
I tecnici di RFI hanno illustrato nel dettaglio i sistemi e le procedure predisposti per mitigare i rischi di blocco della rete, con particolare attenzione ai dispositivi di monitoraggio, agli interventi di pronto intervento e alle misure organizzative adottate per assicurare continuità e sicurezza del servizio, mentre i referenti di Fs Security hanno illustrato le sinergie, durante le criticità, in modo particolare con la Protezione Civile con cui è stato sottoscritto un apposito Protocollo d’intesa da parte del Gruppo FS.
La Protezione Civile della Puglia continuerà a lavorare in stretto raccordo con le società del Gruppo FS e con tutte le strutture competenti, al fine di garantire una risposta rapida ed efficace in caso di peggioramento delle condizioni meteo.
