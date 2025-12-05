|
|
|A Manfredonia al via “Natale in Marina”: l’incanto del Natale sul mare
5/12/2025
|Due braccia aperte sul Golfo di Manfredonia, sul mare del Gargano, con lo scenario magico e l’atmosfera creata dal mare, dai riflessi degli addobbi luminosi sull’acqua al chiarore delle stelle: lunedì 8 dicembre, al Porto Turistico di Manfredonia, alle ore 19.30 sarà inaugurato con una serata-evento il programma di “Natale in Marina” (nataleinmarina.it). Dalla serata dell’Immacolata, e fino al 6 gennaio 2026, uno dei luoghi più moderni, accoglienti e caratteristici della Puglia accoglierà i visitatori con musica, pista di pattinaggio, mercatini natalizi, installazioni artistiche e luminose a tema natalizio e i sapori più autentici di una terra meravigliosa.
È la prima volta in assoluto che il Porto Turistico Marina del Gargano diventa uno dei luoghi del Natale in Capitanata. L’iniziativa nasce da un progetto di Marketing Movers realizzato grazie alla sinergia e al contributo degli esercenti, degli sponsor e della GESPO Srl.
IL MARE A NATALE. “Il mare e il Natale sono un connubio meraviglioso, capace di far sognare a occhi aperti”, spiegano gli organizzatori, “ma questo evento di elementi più unici che rari ne mette insieme davvero tanti. Abbiamo pensato, infatti, a un evento intergenerazionale, con i dj set, le passeggiate panoramiche illuminate dalle luci e dalle installazioni natalizie, la pista di pattinaggio, le caratteristiche casette di legno per i mercatini natalizi, tutto accompagnato dal valore aggiunto di una struttura che è davvero un avamposto da sogno su un golfo meraviglioso in una delle città più belle e storiche della Puglia”.
IL PORTO TURISTICO. Marina del Gargano, il porto turistico di Manfredonia, si trova in una posizione strategica, facilmente raggiungibile da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe. È vicino al centro storico di Manfredonia, ed è fruibile tutto l’anno. È dotato di infrastrutture e servizi, diverse e ampie aree parcheggio all’esterno e all’interno, con le sue ‘braccia’ che accolgono ristoranti, bar, negozi.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|5/12/2025 - Laghi: ''Ai lavoratori da tre mesi senza stipendio all’ospedale di Cariati servono risposte e chiarezza''
«Non si può rimanere inermi quando la dignità delle persone viene calpestata, come nel caso degli undici lavoratori del servizio di igiene dell’ospedale di Cariati, dipendenti della Cooperativa Csf Costruzioni e Servizi Srl, da tre mesi senza stipendio. Ci troviamo di fronte...-->continua
|
|
|5/12/2025 - A Manfredonia al via “Natale in Marina”: l’incanto del Natale sul mare
Due braccia aperte sul Golfo di Manfredonia, sul mare del Gargano, con lo scenario magico e l’atmosfera creata dal mare, dai riflessi degli addobbi luminosi sull’acqua al chiarore delle stelle: lunedì 8 dicembre, al Porto Turistico di Manfredonia, alle ore 19....-->continua
|
|
|4/12/2025 - Crotone, notte di allagamenti: Vigili del fuoco in azione in tutta la città
Notte difficile per Crotone a causa delle forti piogge. I Vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi tra allagamenti, persone bloccate in auto, crolli parziali e rimozione di alberi. Le zone più colpite: via Cappuccini, Spiaggia delle Forche,...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Tragedia sul lungomare di Villapiana: muore 38enne in un grave incidente stradale
Tragedia oggi sul lungomare di Villapiana (CS), dove un grave incidente stradale ha tolto la vita a Basilio Paletta, 38 anni, originario di San Lorenzo del Vallo. L’auto guidata dall’uomo, per cause ancora da chiarire, ha invaso il marciapiede lato mare, abbat...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Maltempo in Puglia: migliorano le condizioni meteo, resta alta la vigilanza sui corsi d’acqua
In considerazione delle condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato le ultime ore, la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha intensificato le attività di monitoraggio sull’intero territorio regionale, con particolare attenzione alla fascia ad...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Maltempo in Puglia: crolla l’opera di Tresoldi a Bari e evacuazioni a Brindisi
Una parte dell’installazione in rete metallica con cui Edoardo Tresoldi sta ricreando un’antica basilica a Bari vecchia è crollata a causa del maltempo che da ore colpisce la Puglia. Il cedimento è avvenuto in una fase delicata del cantiere, con moduli non anc...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Bitonto. Mafia e droga, 29 in carcere dopo condanne definitive
All’alba la Polizia di Stato ha eseguito 29 ordini di carcerazione contro esponenti del clan Conte di Bitonto, dopo la conferma definitiva in Cassazione delle condanne per traffico e spaccio di droga con aggravante mafiosa. L’indagine “Market Drugs”, avviata d...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.