A Manfredonia al via “Natale in Marina”: l’incanto del Natale sul mare

5/12/2025

Due braccia aperte sul Golfo di Manfredonia, sul mare del Gargano, con lo scenario magico e l’atmosfera creata dal mare, dai riflessi degli addobbi luminosi sull’acqua al chiarore delle stelle: lunedì 8 dicembre, al Porto Turistico di Manfredonia, alle ore 19.30 sarà inaugurato con una serata-evento il programma di “Natale in Marina” (nataleinmarina.it). Dalla serata dell’Immacolata, e fino al 6 gennaio 2026, uno dei luoghi più moderni, accoglienti e caratteristici della Puglia accoglierà i visitatori con musica, pista di pattinaggio, mercatini natalizi, installazioni artistiche e luminose a tema natalizio e i sapori più autentici di una terra meravigliosa.

È la prima volta in assoluto che il Porto Turistico Marina del Gargano diventa uno dei luoghi del Natale in Capitanata. L’iniziativa nasce da un progetto di Marketing Movers realizzato grazie alla sinergia e al contributo degli esercenti, degli sponsor e della GESPO Srl.

IL MARE A NATALE. “Il mare e il Natale sono un connubio meraviglioso, capace di far sognare a occhi aperti”, spiegano gli organizzatori, “ma questo evento di elementi più unici che rari ne mette insieme davvero tanti. Abbiamo pensato, infatti, a un evento intergenerazionale, con i dj set, le passeggiate panoramiche illuminate dalle luci e dalle installazioni natalizie, la pista di pattinaggio, le caratteristiche casette di legno per i mercatini natalizi, tutto accompagnato dal valore aggiunto di una struttura che è davvero un avamposto da sogno su un golfo meraviglioso in una delle città più belle e storiche della Puglia”.

IL PORTO TURISTICO. Marina del Gargano, il porto turistico di Manfredonia, si trova in una posizione strategica, facilmente raggiungibile da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe. È vicino al centro storico di Manfredonia, ed è fruibile tutto l’anno. È dotato di infrastrutture e servizi, diverse e ampie aree parcheggio all’esterno e all’interno, con le sue ‘braccia’ che accolgono ristoranti, bar, negozi.


 
 

