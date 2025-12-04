|
|
|Crotone, notte di allagamenti: Vigili del fuoco in azione in tutta la città
4/12/2025
|Notte difficile per Crotone a causa delle forti piogge. I Vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi tra allagamenti, persone bloccate in auto, crolli parziali e rimozione di alberi. Le zone più colpite: via Cappuccini, Spiaggia delle Forche, Marinella, lungomare, Gabella soprana, via Russia, via Bahamas, Margherita Sottana, via Nicoletta e corso Vittorio Veneto. Disagi anche sulla SP 52 per Papanice. Il Comune ha attivato il COC per gestire la situazione e garantire sicurezza ai cittadini.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|4/12/2025 - Crotone, notte di allagamenti: Vigili del fuoco in azione in tutta la città
Notte difficile per Crotone a causa delle forti piogge. I Vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi tra allagamenti, persone bloccate in auto, crolli parziali e rimozione di alberi. Le zone più colpite: via Cappuccini, Spiaggia delle Forche, Marinella, lun...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Tragedia sul lungomare di Villapiana: muore 38enne in un grave incidente stradale
Tragedia oggi sul lungomare di Villapiana (CS), dove un grave incidente stradale ha tolto la vita a Basilio Paletta, 38 anni, originario di San Lorenzo del Vallo. L’auto guidata dall’uomo, per cause ancora da chiarire, ha invaso il marciapiede lato mare, abbat...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Maltempo in Puglia: migliorano le condizioni meteo, resta alta la vigilanza sui corsi d’acqua
In considerazione delle condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato le ultime ore, la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha intensificato le attività di monitoraggio sull’intero territorio regionale, con particolare attenzione alla fascia ad...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Maltempo in Puglia: crolla l’opera di Tresoldi a Bari e evacuazioni a Brindisi
Una parte dell’installazione in rete metallica con cui Edoardo Tresoldi sta ricreando un’antica basilica a Bari vecchia è crollata a causa del maltempo che da ore colpisce la Puglia. Il cedimento è avvenuto in una fase delicata del cantiere, con moduli non anc...-->continua
|
|
|4/12/2025 - Bitonto. Mafia e droga, 29 in carcere dopo condanne definitive
All’alba la Polizia di Stato ha eseguito 29 ordini di carcerazione contro esponenti del clan Conte di Bitonto, dopo la conferma definitiva in Cassazione delle condanne per traffico e spaccio di droga con aggravante mafiosa. L’indagine “Market Drugs”, avviata d...-->continua
|
|
|3/12/2025 - Scoperto laboratorio di marijuana da un milione di euro: un arresto a Cetraro
I finanzieri della Tenenza di Cetraro hanno scoperto un laboratorio “indoor” per la coltivazione ed essiccazione di marijuana dal valore stimato di un milione di euro. Nell’appartamento sequestrati circa 170 piante e un sofisticato impianto con serre, illumina...-->continua
|
|
|3/12/2025 - Bonifiche, partnership strategica Sogin–Sogesid
Questa mattina Gian Luca Artizzu, Amministratore Delegato di Sogin, ed Errico Stravato, Amministratore Delegato di Sogesid, hanno firmato un Accordo Quadro che rafforza la collaborazione tra le due Società, per affrontare con maggiore rapidità ed efficacia le ...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.