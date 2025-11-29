|
|Caro materiali, cantieri a rischio: il settore edile calabrese in allarme
29/11/2025
|Il settore delle costruzioni in Calabria rischia una battuta d’arresto senza precedenti a causa dei ritardi nei pagamenti dei ristori per il caro materiali e dell’assenza di stanziamenti adeguati per il 2025 e il 2026. Secondo i dati CNCE_Edilconnect, sono 657 i cantieri attivi per un valore complessivo di 1.555 milioni di euro privi di possibilità di adeguamento prezzi, esponendo le imprese a rallentamenti o sospensioni. Tra questi, oltre 212 cantieri (586,7 milioni di euro) riguardano interventi Pnrr, con possibili ripercussioni sugli obiettivi del Piano. Roberto Rugna, presidente di Ance Calabria, sottolinea che senza risorse aggiuntive e proroga della misura al 2026, sarà impossibile garantire la continuità dei lavori. Ance Calabria ribadisce l’urgenza di interventi immediati del Governo per evitare il blocco dei cantieri, salvaguardando un settore strategico per l’economia regionale e nazionale.
|29/11/2025 - Bovalino (RC). Assenteismo all'A.S.P., sette dipendenti indagati
Sette dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, polo sanitario di Bovalino, sono finiti sotto indagine per interruzione di pubblico servizio, truffa aggravata, falsa attestazione in servizio e furto di energia elettrica. A notificare gl...-->continua
|29/11/2025 - Mavie Da Ponte presenta 'La disobbediente' a Mercato Nuovo
Il 2 dicembre si terrà a Taranto l’ultimo appuntamento della rassegna letteraria Il coraggio tra le pagine: ospite la scrittrice Mavie Da Ponte, che presenterà il suo nuovo romanzo La disobbediente, edito da Marsilio. L’incontro avrà luogo a Mercato Nuovo, con...-->continua
|29/11/2025 - Medicina di prossimità e integrazione ospedale–territorio: a Battipaglia il modello che cambia la cura oncologica
La qualità della cura del paziente oncologico non dipende più soltanto dai progressi terapeutici e diagnostici, ma dalla capacità — oggi decisiva — di portare vicino al malato ciò di cui ha realmente bisogno. È questa la filosofia della medicina di prossimità,...-->continua
|29/11/2025 - Bimbo di un anno cade dal primo piano a Taranto: ricoverato in ospedale
Venerdì 28 novembre, nel pomeriggio, un bimbo di appena un anno è caduto dal primo piano di un’abitazione in via Pupino, nel centro di Taranto. Subito sul posto sono intervenuti 118 e volanti della Questura, che hanno soccorso il piccolo e lo hanno trasportato...-->continua
|29/11/2025 - Smantellata banda di truffatori agli anziani tra Veneto e Campania
Un’operazione della Polizia di Stato di Padova ha portato allo smantellamento di un’associazione a delinquere attiva tra Veneto e Campania, specializzata in estorsioni e truffe agli anziani mediante le tecniche del “finto maresciallo” e del “finto avvocato”.
<...-->continua
|28/11/2025 - Calabria, l’emergenza spopolamento: entro il 2050 persi 356mila abitanti
La Calabria conferma il preoccupante trend di spopolamento che interessa il Mezzogiorno. Con un tasso migratorio interno di -4,6‰ e un saldo migratorio estero di 5,4‰, la regione perde 6.421 residenti rispetto al 2023, nonostante il tasso di natalità resti rel...-->continua
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.