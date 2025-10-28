|
|Assalto ai portavalori sull’A14: due arresti, un ferito e altri due in fuga
28/10/2025
|Due dei presunti autori dell’assalto ai portavalori avvenuto ieri sull’A14, tra Loreto Porto Recanati e Civitanova Marche, sono stati arrestati dai Carabinieri di Macerata a Porto Potenza Picena. Un terzo uomo, ferito a una gamba durante la sparatoria, è ricoverato all’ospedale di Torrette di Ancona. Altri due complici sarebbero ancora in fuga. Il commando, armato e organizzato, ha bloccato il traffico incendiando auto e gettando chiodi sulla carreggiata per tentare di fermare due blindati, ma il colpo è fallito. Nessuna guardia giurata né automobilista è rimasto ferito.
