|Lemigrazione che toccò le stelle: Jim Modarelli, larte lucana nel logo Nasa
20/10/2025
Dalla Basilicata allo spazio: c’è una firma lucana dietro il celebre logo della Nasa, il mitico “meatball”. L’autore è James Joseph “Jim” Modarelli, nipote di Domenico Modarelli di Colobraro (Matera), emigrato negli Stati Uniti nel 1849. La scoperta, raccontata nel libro “Colobraro. Diario di comunità” (Edigrafema) a cura di Maria Sarlo e Tony Mastadonna, riporta alla luce una storia di emigrazione e di talento. Nato in Ohio nel 1920, Jim Modarelli iniziò la sua carriera come illustratore tecnico, per poi approdare alla Naca, l’agenzia aeronautica che avrebbe dato vita alla Nasa. Nel 1959 gli fu affidato il compito di creare il nuovo sigillo dell’ente spaziale: nacque così il logo “meatball”, con la sfera blu, le stelle, l’orbita rossa e la scritta bianca Nasa. Un simbolo universale di esplorazione e ingegno che, da allora, porta con sé anche un piccolo cuore lucano.
