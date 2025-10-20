HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Lemigrazione che toccò le stelle: Jim Modarelli, larte lucana nel logo Nasa

20/10/2025



Dalla Basilicata allo spazio: c’è una firma lucana dietro il celebre logo della Nasa, il mitico “meatball”. L’autore è James Joseph “Jim” Modarelli, nipote di Domenico Modarelli di Colobraro (Matera), emigrato negli Stati Uniti nel 1849. La scoperta, raccontata nel libro “Colobraro. Diario di comunità” (Edigrafema) a cura di Maria Sarlo e Tony Mastadonna, riporta alla luce una storia di emigrazione e di talento. Nato in Ohio nel 1920, Jim Modarelli iniziò la sua carriera come illustratore tecnico, per poi approdare alla Naca, l’agenzia aeronautica che avrebbe dato vita alla Nasa. Nel 1959 gli fu affidato il compito di creare il nuovo sigillo dell’ente spaziale: nacque così il logo “meatball”, con la sfera blu, le stelle, l’orbita rossa e la scritta bianca Nasa. Un simbolo universale di esplorazione e ingegno che, da allora, porta con sé anche un piccolo cuore lucano.




ALTRE NEWS

CRONACA

20/10/2025 - Lemigrazione che toccò le stelle: Jim Modarelli, larte lucana nel logo Nasa
20/10/2025 - Ecosistema Urbano 2025:Matera e Potenza in costante arretramento
20/10/2025 - ''La morte di Luca Ventre e quella verità senza giustizia'''
20/10/2025 - Melfi: Carabinieri arrestano due uomini dopo inseguimento e recuperano mezzi rubati

SPORT

20/10/2025 - Promozione: Matera vince con la Murese e mantiene il comando, i risultati e la classifica
20/10/2025 - Serie C: Team Altamura batte il Picerno 3-1 e sale al 12° posto
19/10/2025 - Rinascita Lagonegro, sconfitta a testa alta nel ritorno in A2: la Tinet Prata si impone 3-0
19/10/2025 - Futsal C1. Masiello soddisfatto dopo il 10-2 al Valsinni: ''Siamo sulla strada giusta''

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo