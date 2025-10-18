|
|Torino: operaio pugliese muore nel cantiere di Torino Esposizioni
18/10/2025
|Tragedia questa mattina a Torino, dove Andy Mwachoko, operaio di 41 anni residente in Puglia e dipendente della ditta Cobar di Altamura, è morto nel cantiere di corso Massimo D’Azeglio, nell’area di Torino Esposizioni. L’uomo è stato colpito da un supporto metallico ceduto durante la movimentazione di materiali e ha accusato un arresto cardiaco; nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti polizia, scientifica, ispettori Spresal e medico legale.
Il sindaco Stefano Lo Russo ha espresso vicinanza alla famiglia, composta dalla moglie e tre figli, definendo la vicenda “una tragedia che colpisce tutta la città”. La ditta Cobar ha confermato che l’operaio lavorava con tutti i dispositivi di sicurezza previsti, esprimendo “profondo cordoglio” e assicurando piena collaborazione con le autorità.
