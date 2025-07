Un evento in campo completamente gratuito che esplorerà le migliori strategie di gestione della coltura, con un focus sulle nuove varietà disponibili

Sarà l’azienda agricola Varraso Giuseppe nel Foggiano a fare da sfondo all’evento tecnico dedicato all’innovazione nel comparto del pomodoro da industria. L’appuntamento con la Pomodoro Exhibition 2025 è fissato per il prossimo 24 luglio 2025 a partire dalle ore 16:00. La giornata tecnica costituirà una nuova tappa del viaggio nell’innovazione in agricoltura promosso da Fruit Communication, in collaborazione con la neo-associazione Fruit Lab, una realtà impegnata nella divulgazione tecnico-scientifica in ambito agro-alimentare, e il centro di saggio SATA.

Un’opportunità da non perdere

La Pomodoro Exhibition 2025 rappresenta una tappa imperdibile per chi volesse restare aggiornato sulle ultime novità che interessano la coltivazione di questa coltura, simbolo della tradizione meridionale. L’evento, infatti, attraverso l’intervento di tecnici e responsabili agronomici offrirà una panoramica completa sulla filiera attraverso tre tematiche chiave: richieste di mercato e trasformazione, gestione dello stress idrico e scenari di difesa sostenibile.

Tra i relatori che prenderanno parte alla giornata tecnica:

Potito Gallo, Ricercatore di campo e referente zona Puglia SATA, che presenterà i risultati delle prove sperimentali condotte su sei varietà di pomodoro da industria;

Ivano Ramon, Responsabile tecnico sperimentazione SATA, con un focus sull’impiego di biostimolanti nella gestione dello stress idrico sul pomodoro da industria;

Alessandro Costanzo, Key Account Manager Ditte Mezzi Tecnici SATA, che interverrà con un’analisi sugli scenari di protezione della coltura alla luce di recenti normative e tecniche;

Luca Vitobello, Responsabile tecnico agronomico Rosso Gargano, con una riflessione sulle richieste del mercato e della trasformazione di questo ortaggio.

Le aziende partner dell’evento

A rendere ancora più interessante la giornata sarà la presenza delle aziende partner: Diachem, Gowan Italia, ICL e FCP Cerea, che attraverso i rispettivi referenti offriranno esperienze concrete e soluzioni all’avanguardia.

Dalla nutrizione alla difesa, ogni intervento offrirà spunti pratici e aggiornamenti tecnici per affrontare con efficacia le problematiche connesse alla coltivazione del pomodoro da industria, con uno sguardo sempre rivolto alla sostenibilità.

Evento gratuito con CFP e buffet finale

L’incontro è rivolto ad agronomi, tecnici, imprenditori agricoli e operatori del settore. Ai Dottori Agronomi e Forestali regolarmente iscritti la partecipazione consentirà l’acquisizione di Crediti Formativi Professionali (CFP) caratterizzanti.

Gratuito e aperto a tutti, l’evento richiede l’iscrizione online.

Al termine della giornata tecnica, inoltre, ci sarà spazio anche per un buffet conviviale, pensato per proseguire il confronto in un clima informale, dove le idee potranno continuare a circolare tra un assaggio e un brindisi.

“Innovare è un verbo che in agricoltura non può prescindere dalla formazione”: per questo l’appuntamento è con la Pomodoro Exhibition 2025, un’occasione da non perdere per chi guarda al pomodoro da industria non solo come coltura, ma come una filiera in continua evoluzione.