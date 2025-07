2 luglio 2025 - Anche se già da circa un mese, sono in essere i "private sale", il periodo dei saldi costituisce il periodo dell’anno con sconti più lungo sia quando si tratta di quelli invernali che estivi perché durano 60 giorni. Nonostante non ci siano novità sulla normativa, ciò non ci esime dal ricordare alcune regole, affinché essi rappresentino comunque un’opportunità di risparmio per i consumatori, partendo dal presupposto che dietro ogni acquisto si cela un orientamento del mercato e quindi se vogliamo andare verso un consumo responsabile e consapevole, è necessario, nel caso in cui si abbia effettivamente bisogno di un prodotto, chiedersi e conoscere qual è l’impatto a livello sociale, ambientale ed economico del nostro acquisto.





Doveri del commerciante



Il commerciante:



ha l’obbligo di indicare la percentuale di sconto, il prezzo finale, ma anche il prezzo più basso applicato all’articolo nei 30 giorni precedenti

è tenuto ad accettare le carte di pagamento.

Discrezionalità del commerciante



A discrezione del commerciante sono:



la prova dei capi

il cambio del prodotto, a meno che non si tratti di un capo difettoso.

Cosa devono fare i consumatori



Adiconsum consiglia di:

verificare i prezzi del capo che si vuole acquistare prima dell’inizio ufficiale dei saldi

controllare che il cartellino del prezzo riporti percentuale di sconto, prezzo finale e prezzo dei 30 giorni precedenti

diffidare degli sconti esagerati

controllare che il capo in vetrina che si vuole acquistare sia lo stesso che è all’interno del negozio

fare attenzione ai capi a prezzo pieno che potrebbero trovarsi insieme a quelli in saldo

rivolgersi alla Polizia Municipale per segnalare i comportamenti scorretti (rifiuto del cambio di un capo difettoso, non rispetto della normativa sull’esposizione dei prezzi, ecc.). Segnalare i comportamenti scorretti anche alle sedi territoriali Adiconsum.

Durata dei saldi estivi 2025



I saldi iniziano in generale sabato 5 luglio e durano fino al 31 agosto 2025. Fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano e anche alcune regioni:



Liguria: i saldi terminano il 18 agosto

Marche: i saldi terminano il 1° settembre

Lazio, Lombardia, Basilicata: i saldi terminano il 2 settembre

Sicilia: i saldi terminano il 15 settembre

Valle d’Aosta e in Friuli Venezia Giulia: i saldi terminano il 30 settembre.