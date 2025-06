Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -

27/06/2025 - Saldi: Federmoda-Confcommercio, indicazioni e prescrizioni per esercenti e clienti

In vista dei saldi estivi – 5 luglio – 2 settembre – Federmoda-Confcommercio ricorda agli esercenti l’obbligo della presentazione della domanda ai Comuni (i termini variano da Comune a Comune). Lo scorso anno si sono registrate sanzioni a numerosi titolari che non hanno otte...-->continua

27/06/2025 - Catania, arrestato un uomo per adescamento online e produzione di materiale pedopornografico

Nell’ambito di una attività coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quaran...-->continua

27/06/2025 - Incidente mortale a Catanzaro, muore 35enne in moto

Tragico incidente nel tardo pomeriggio a Catanzaro. La vittima è Ivan Rubino, 35 anni, deceduto dopo lo scontro tra la sua moto di grossa cilindrata e un’auto, avvenuto in via dei Conti Falluc, nella periferia cittadina. Le cause dell’impatto sono ancora in fa...-->continua

27/06/2025 - Incendio doloso nel cantiere dell'ospedale della Sibaritide: secondo rogo in 24 ore

Un secondo incendio, di probabile origine dolosa, è divampato a distanza di 24 ore nel cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide, in contrada Insiti a Corigliano-Rossano. Le fiamme si sono sviluppate nei vani tecnici, in un’area vicina al vano ascensore già...-->continua

26/06/2025 - Massafra TA. Laboratorio di stupefacenti in una cantina condominiale

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Massafra hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 36 anni, presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività è scaturita da una mirata azione info-invest...-->continua