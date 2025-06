Si è svolto mercoledì 25 giugno presso la Sala Convegni “R. Maurelli” il 7° Tavolo della Produttività, l’iniziativa itinerante promossa dall’APS Entrobordo e dal Centro Studi ProduttivItalia, in collaborazione con CLAAI Puglia e Basilicata e con il patrocinio del Comune di Bari. Un evento partecipato e stimolante, che ha messo al centro dell’attenzione temi cruciali per il futuro del tessuto imprenditoriale locale quali produttività, cultura del lavoro e innovazione, ponendo inoltre l’accento sulle importanti ricadute che queste tematiche hanno anche in termini sociali.

L’appuntamento barese ha confermato la volontà di affrontare con coraggio le sfide che le mPMI del Mezzogiorno vivono quotidianamente, quali la difficoltà nel dialogare con istituzioni e associazioni e la mancanza di una cultura dell’innovazione strutturata e accessibile. Ostacoli culturali e sistemici che compromettono le performance e la competitività delle imprese meridionali.

Ad aprire il confronto è stato Luigi Quaranta, Presidente CLAAI Puglia e Basilicata, che ha sottolineato il ruolo strategico delle reti territoriali: «Le imprese non possono essere lasciate sole, servono connessioni e alleanze. Solo così possiamo costruire un sistema imprenditoriale forte, in grado di affrontare il cambiamento con strumenti adeguati. Vogliamo rafforzare il ruolo di chi può davvero accompagnare le imprese in un percorso sostenibile di innovazione».

Pietro Petruzzelli, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, ha poi sottolineato: «Dobbiamo lavorare su due piani: da un lato supportare concretamente chi fa impresa, dall’altro diffondere una nuova consapevolezza culturale sull’importanza del lavoro, dell’innovazione e del valore sociale della produttività. Riguarda il modo in cui vogliamo far crescere la nostra città e garantire opportunità reali, soprattutto alle nuove generazioni».

Presente al Tavolo anche la Regione Puglia con Giuseppe Pastore, Dirigente Sezione Competitività, che è intervenuto ricordando le importanti opportunità strategiche per lo sviluppo delle imprese, quali la finanza agevolata, determinanti per la crescita del tessuto produttivo territoriale.

Marco Travaglini, Presidente di Entrobordo e ProduttivItalia, ha rilanciato la missione del Tavolo della Produttività: «Sempre più spesso, parlare di produttività delle mPMI significa parlare di benessere collettivo. Un tessuto sociale costituito da microimprese che funzionano genera lavoro stabile, coesione e innovazione accessibile. Ma quando resta ferma, a perdere è tutto il territorio. Lavorare sulla produttività significa andare oltre l’assistenzialismo e agire sulle radici culturali del cambiamento. È una sfida collettiva, e Bari è il luogo perfetto per rilanciarla, non solo per far crescere le imprese, ma per far crescere le comunità».

Il Tavolo è stato inoltre anche l’occasione per presentare una soluzione concreta promossa dall’APS Entrobordo: durante l’incontro, sono stati infatti presentati anche i Percorsi di Consapevolezza gratuiti dedicati alle imprese: strumenti pensati per aiutare le aziende a valutare il proprio stato di innovazione, organizzazione interna e capacità di crescita. Le imprese interessate a ricevere maggiori informazioni o ad avviare il proprio percorso con un test di valutazione dello stato della propria attività, possono cliccare qui.