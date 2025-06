Nel 2024 l’Italia ha registrato un dato allarmante: il numero di decessi per intossicazione acuta da cocaina ha toccato il massimo storico. Il 35% delle morti per overdose è stato infatti attribuito direttamente a questa sostanza, e per la prima volta il numero di vittime accertate legate alla cocaina/crack (80 casi) ha eguagliato quello dell’eroina e altri oppiacei (81). È uno dei dati più rilevanti emersi dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze.



L’Italia si trova oggi a fronteggiare un consumo di cocaina più pervasivo e trasversale, spesso associato ad altre sostanze come alcol e farmaci, aumentando così i rischi letali. Non meno preoccupante è la tendenza osservata tra i giovanissimi: cresce l’uso improprio di antidepressivi, in particolare tra le ragazze, che mostrano una prevalenza d’uso doppia rispetto ai coetanei maschi. Questo fenomeno segnala un disagio psicologico crescente, che sfocia nell’autoprescrizione e nell’accesso facilitato a psicofarmaci.



Rimangono infine una minaccia costante le Nuove Sostanze Psicoattive (NPS), difficili da rilevare e in continua evoluzione, che rappresentano una sfida sia per le forze dell’ordine che per il sistema sanitario. La relazione conferma l'urgenza di un’azione integrata: prevenzione, supporto psicologico nelle scuole e un monitoraggio più efficace del mercato illegale.



Dati complessivi sulle operazioni antidroga (anno 2023):

Operazioni di polizia antidroga: 22.678 (in aumento rispetto al 2022)



Persone segnalate all’Autorità Giudiziaria: 34.481



Di cui arrestati: 29.806



Denunciati a piede libero: 4.675



Cittadini stranieri segnalati: 12.227 (35,5% del totale)



Minorenni segnalati: 1.258



Donne segnalate: 2.640



Sequestri di droga (totale quantità e per tipologia):

Sostanze sequestrate complessivamente: 88.817 kg



Hashish: 48.776 kg



Marijuana: 20.948 kg



Cocaina: 15.503 kg



Eroina: 433 kg



Altre sostanze (es. droghe sintetiche): valori minori ma in crescita



Aree con il maggior numero di operazioni:

Regioni con più sequestri e operazioni: Lombardia, Lazio, Sicilia e Campania



Province più colpite: Roma, Milano, Napoli e Torino



Operazioni internazionali e collaborazione:

Diverse operazioni sono state condotte con cooperazione internazionale, soprattutto con:



Spagna, Colombia, Albania



Agenzie come Europol ed Eurojust



Operazioni antidroga

La Basilicata ha registrato un totale di 176 operazioni antidroga nel 2023.



Persone segnalate all'autorità giudiziaria

Le persone segnalate per reati connessi alla droga sono state 143, con una forte prevalenza di cittadini italiani rispetto agli stranieri:



Italiani: 137



Stranieri: 6



Tipologie di sostanze sequestrate

I sequestri di droga nella regione hanno riguardato principalmente:



Cannabis (sostanza più frequente)



Cocaina



Eroina e altri oppiacei in quantità minore



Segnalazioni al Prefetto (uso personale)

Le segnalazioni ex art. 75 (uso personale) sono state 259, con una prevalenza di segnalazioni relative ai cannabinoidi.



Fonte rapporto relazione-al-parlamento_2024