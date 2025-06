Continua la corsa al rialzo per i carburanti. Secondo i dati del Mimit, nella settimana dal 16 al 23 giugno la benzina in modalità self è aumentata di 4 cent al litro (2 euro in più per un pieno da 50 litri), mentre il gasolio ha registrato un rincaro di 6,16 cent (3,08 euro in più a rifornimento). La regione più colpita è la Sicilia, con aumenti record: +4,9 cent per la verde (+2,45 euro) e +7,8 cent per il diesel (+3,90 euro). Seguono la Valle d’Aosta e la Lombardia per la benzina; per il diesel, Lombardia e Veneto (7 cent, +3,50 euro) e il Piemonte (+6,8 cent). “Per una volta – osserva Massimiliano Dona dell’Unc – le autostrade non guidano la classifica dei rincari”.