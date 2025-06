Tarantoaccoglie un evento speciale destinato a lasciare un segno profondo nella vita sportiva e sociale della città. Nello scenario affascinante dei Cantieri del Suddi San Vito, andrà in scena la prima edizione di “Remiamo insieme – Trofeo Elisabetta Attolino”, una gara inclusiva di voga organizzata dal Comitato UISP Taranto APS in collaborazione con le associazioni Vogatori Taras e Vogatori Città di Taranto.

La manifestazione nasce per promuovere il valore dello sport per tutti, nel nome dell’inclusione, della memoria e del legame autentico con il mare. Il trofeo è dedicato a Elisabetta Attolino, figura indimenticabile del mondo associativo e culturale tarantino, simbolo di generosità, sensibilità e impegno civile. È proprio alla sua memoria che questa prima edizione vuole rendere omaggio, trasformando ogni vogata in un gesto collettivo di affetto e riconoscenza.

L’evento è stato ufficialmente presentato mercoledì 17 giugno in una conferenza stampa moderata dal giornalista Matteo Schinaia presso il centro commerciale Porte dello Jonio, alla presenza degli organizzatori, delle associazioni coinvolte e di numerosi cittadini, a conferma del forte legame con il territorio e della crescente attenzione verso una visione dello sport sempre più inclusiva e comunitaria.

Il campo di gara sarà allestito presso i Cantieri del Sud, che per l’intera mattinata ospiteranno equipaggi misti composti da persone di ogni età, provenienza ed esperienza. Le attività avranno inizio alle ore 9:00 con l’accoglienza dei partecipanti e un briefing tecnico sulla sicurezza. A seguire, le sessioni di voga animeranno il campo fino alle 12:30, quando si svolgerà la cerimonia di chiusura con la consegna dei riconoscimentiprevisti per le squadre partecipanti.

Il presidente di UISP Taranto, Luca Augenti, sottolinea il valore simbolico di questa prima edizione:

“Remiamo insieme non è solo un evento sportivo, è un’esperienza di comunità. Intitolare la prima edizione del trofeo a Elisabetta Attolino significa valorizzare il suo esempio e offrire alla città un momento di condivisione che unisce le persone, le generazioni, le diversità. Quando si rema in barca, ci si muove insieme: è un insegnamento potente, ed è il messaggio che vogliamo lasciare. Vi aspettiamo in tanti”.

Un elemento fortemente distintivo di questa edizione è la presenza attiva di numerose cooperative sociali che parteciperanno con i propri ragazzi, contribuendo a rendere ancora più autentico il valore dell’inclusione. Tra queste: Coop Pam Service, Coop Spazi Nuovi, Coop Seriana 2000, Coop La Solidarietà, Coop Nuova Luce e la Fondazione EPASSS. La loro adesione rappresenta un segnale concreto di collaborazione tra mondo sportivo, sociale ed educativo.

La giornata è resa possibile grazie a una solida rete di collaborazioni e patrocini. L’evento è patrocinato da Sport e Salute, Regione Puglia, Comune di Taranto, Fondazione Taranto 25, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto e Centro Medicina dello Sport Taranto e con il supporto dei Vigili del Fuoco di Taranto.

L’iniziativa rappresenta un’importante tappa del percorso che UISP Taranto porta avanti da anni, costruendo attraverso lo sport legami sociali, occasioni educative e progetti di inclusione. La partecipazione alla manifestazione è gratuita.

“Remiamo insieme – Trofeo Elisabetta Attolino” non sarà solo una regata, ma una celebrazione viva dei valori più autentici dello sport e dell’essere comunità. In un tempo che chiede ponti più che confini, Taranto si ritrova, con il cuore e con le braccia, a remare nella stessa direzione.