E' nata a Lecce la Fondazione Tiòto Schipa, licenziataria del marchio "Fondazione Tito Schipa", ente dedicato alla promozione e alla valorizzazione della figura e dell'opera del celebre tenore di origine leccese, Tito Schipa, patrimonio inestimabile della cultura musicale italiana e internazionale, considerato il maggior tenore di grazia e definito "L'usignolo di Lecce". La Fondazione è stata ideata con un'azione di impresa creativa privata e dalla volontà di alcuni professionisti salentini in campo musicale e giuridico con consolidata esperienza a livello nazionale ed internazionale che operano soprattutto in Regione Puglia e nella Provincia di Lecce, territori che amano e che intendono valorizzare con la nascita dell'ente. La Fondazione sarà impegnata in una serie di iniziative volte a mantenere viva la memoria dell'illustre artista ed a trasmettere la sua eredità alle nuove generazioni con l'organizzazione e la gestione, a livello locale, nazionale ed internazionale, di attività culturali ed artistiche in campo formativo, divulgativo e produttivo musicale, teatrale e socio-turistico avendo come obiettivi primari la tutela, la conservazione e la diffusione dell'opera di Tito Schipa attraverso anche la promozione del territorio salentino. Prima della costituzione della Fondazione l'idea di valorizzazione di Tito Schipa è stata già promossa egregiamente dall'associazione Mito Tito Schipa-APS nel 2020/21 attraverso una manifestazione d'interesse e successivo progetto socio-culturale-turistico “Tito Schipa torna a casa”, inviato per conoscenza e possibili collaborazioni, agli enti territoriali pugliesi e, successivamente nel 2023, al Ministero italiano della Cultura. Il marchio Fondazione Tito Schipa è stato depositato nel 2022 ed ufficialmente riconosciuto e registrato nel 2023. Si realizzeranno progetti collegati all'artista Schipa in collaborazione con enti pubblici e privati, teatri e altre istituzioni italiane ed estere anche con la collaborazione di realtà pubbliche e private pugliesi.



Gli intenti e le azioni della neonata Fondazione Tito Schipa verranno resi noti con una conferenza stampa nazionale il 16 giugno prossimo, dalle ore 13, in Via della Missione, n.4, presso la Camera dei Deputati, a Roma.



Grazie della diffusione. Si allegano: n.1 foto di Tito Schipa in “Elisir d’amore” al Teatro Petruzzelli-1965 e l’invito alla conferenza stampa del 16 giugno, a Roma.