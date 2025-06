Si è svolta a Taranto, nella suggestiva cornice del Teatro Storico Tarentum, la prestigiosa competizione internazionale di Bodybuilding e Fitness “Mister e Miss Universo IBFF”. Un evento di altissimo livello organizzato dal Maestro Filippo Alfani, leggenda storica del bodybuilding italiano e mondiale nonché presidente europeo della IBFF, insieme a Veronica Alfani, presidente nazionale dell’associazione.

La manifestazione ha visto la partecipazione straordinaria di Dusko Madzarovic, presidente mondiale della IBFF, e di Manuel Callaur Salvador, presidente per la Spagna e uno degli atleti spagnoli più forti di sempre, che nel corso della sua brillante carriera ha calcato i palchi più prestigiosi al mondo, competendo con leggende del calibro di Kevin Levrone e Samir Bannout, solo per citarne alcuni.

In un’atmosfera di assoluto livello, con atleti provenienti da ogni parte del mondo, si è distinta ancora una volta la palestra Dynamik Warrior di Pignola, guidata dal 5 volte campione mondiale e professionista Stefano Rosa. A sorprendere il pubblico e i giudici è stata sua madre, Anna Colucci, che ha conquistato due ori: 1ª classificata nella categoria Over 55 Miss Model e 1ª classificata nella categoria Miss Fitness Over 50. Una dimostrazione concreta che età e impegni quotidiani, anche per una madre e una nonna, non sono ostacoli al raggiungimento di grandi traguardi.

Straordinaria anche la performance di Emanuele Corleto, giovane atleta juniores che, grazie a dedizione e duro lavoro, ha superato avversari molto più esperti, portando a casa un meritatissimo 1° posto nella categoria Classic Fitness Small.

Da segnalare anche il successo di Fabrizio De Maio, atleta residente in Olanda, seguito online dal coach Stefano Rosa. De Maio, completamente vegano, ha dimostrato che non è necessario un consumo eccessivo di carne o proteine animali per scolpire un fisico statuario e gareggiare ad alti livelli. Per lui, il titolo di 1° classificato nella categoria Men Physique Tall.

Grande soddisfazione anche per Anna Rosa, già campionessa nel 2021 nella categoria Model Tall. In questa edizione, ha ottenuto un ottimo 2° posto in una categoria più impegnativa e muscolare: Miss Bikini Tall.

Donato Ramaglia, nonostante i molteplici impegni quotidiani e alcuni infortuni che hanno rallentato il suo percorso, ha conquistato un meritatissimo 3° posto nella categoria Men Physique Over 40. Un risultato che testimonia determinazione e passione incrollabili.

Ancora una volta, una realtà apparentemente piccola come la Dynamik Warrior riesce a lasciare un segno importante su uno dei palcoscenici internazionali più prestigiosi e competitivi d’Italia. Il bilancio finale è di 3 ori, 1 argento e 1 bronzo, merito della guida esperta di Stefano Rosa, della straordinaria organizzazione della famiglia Alfani e del contributo determinante di tutto lo staff della palestra La Nuova Canadese.

Un ringraziamento speciale va a tutti i membri dello staff Dynamik Warrior: Donato Rosa, Rosa Rocchina, Luana Colucci, e al responsabile dei social Simone Pannullo. Grazie a loro, agonisti e non, si promuove ogni giorno un bodybuilding naturale, sano e pulito, con l’obiettivo di esaltare la salute e lo sport etico. Un esempio concreto che è possibile ottenere grandi risultati senza ricorrere al doping, ma solo attraverso impegno, dedizione e passione autentica per questo sport.