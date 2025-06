Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha varato una serie di provvedimenti volti a potenziare la filiera tecnologico-professionale.



Un primo intervento riguarda la pubblicazione di un Avviso pubblico destinato alle Regioni per il finanziamento della Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) finalizzata alla realizzazione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, previsti dalla l. 121 del 2024.



Nell’ambito di uno stanziamento complessivo di 35 milioni di euro destinato alla realizzazione dei campus, le Regioni potranno accedere alle risorse pari a 15 milioni di euro a valere sul Fondo “per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale” del MIM, per il finanziamento dei servizi tecnici per la redazione dei PFTE.



I campus rappresentano un punto di svolta della filiera formativa tecnologico-professionale del “4 +2” e presuppongono specifici accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali. Saranno hub formativi territoriali, in cui opereranno in sinergia istituzioni scolastiche secondarie di II grado, soggetti che erogano percorsi IeFP, ITS Academy, università o istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), soggetti privati finanziatori e imprese della filiera.



All’interno degli hub gli studenti potranno trovare varie opportunità di formazione, curriculare ed extracurriculare, basate sulla cooperazione tra sistemi di istruzione e formazione professionale.



Le Regioni interessate dovranno presentare le candidature, corredate dalla documentazione indicata nell’Avviso, entro il 15 settembre 2025. Per ciascuna candidatura regionale valutata positivamente sarà corrisposto un finanziamento nel limite massimo di 2 milioni di euro e le Regioni selezionate dovranno, a loro volta, presentare il PFTE al MIM entro il 31 maggio 2026.



Le risorse residue della dotazione complessiva di 35 milioni di euro verranno destinate, con successivo Avviso pubblico, alle Regioni ammesse al finanziamento del PFTE, come contributo alla realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti.



Il secondo pacchetto di interventi da 124 milioni, in attuazione del decreto ministeriale n. 215/2024, riguarda l’avvio delle azioni per il potenziamento dei laboratori delle scuole che hanno aderito alla filiera e degli Istituti tecnici e professionali, attraverso un decreto di assegnazione delle risorse direttamente alle scuole della filiera, con una media di circa 258.000 euro di risorse PNRR per ciascun istituto, nonché attraverso un nuovo Avviso pubblico per la presentazione di progetti per campus formativi integrati, con capofila Istituti tecnici e professionali, coerenti con quanto previsto dalla riforma.



Infine, il Ministro Valditara ha firmato un decreto da 210 milioni di euro, nell’ambito del Programma Nazionale 2021–2027, per finanziare la realizzazione di laboratori professionalizzanti per tutti gli Istituti tecnici e professionali.



“Vogliamo costruire un sistema formativo moderno, integrato e profondamente radicato nei territori, in grado di valorizzare i talenti e rispondere alle esigenze concrete del mondo produttivo. I campus sono un tassello fondamentale: spazi innovativi dove si coltivano competenze e si promuove un apprendimento attivo. Anche i laboratori sono centrali in questa visione: qui le nostre studentesse e i nostri studenti hanno la possibilità di rendere concreto quanto appreso sui libri. È questa la scuola del futuro che vogliamo realizzare”, ha dichiarato il Ministro.