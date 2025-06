La città dei due mari si prepara ad accogliere un evento automobilistico inedito e coinvolgente e non sarà una gara di velocità, ma un percorso di precisione e regolarità, volto a valorizzare la guida sostenibile e l’affidabilità delle tecnologie ibride: il Toyota Green Rally dei Due Mari, in programma sabato 7 Giugno 2025 a partire dalle ore 9.00 è un evento speciale, promosso dalla famiglia Ciracì Automobili in collaborazione con Start Point, da svolgersi su tre tappe che abbracceranno storia urbana, centri storici e paesaggi rurali con arrivo finale a Masseria Camarda di Ceglie Messapica, vasta residenza di proprietà della leggenda dell’automobilismo Cesare Fiorio, storico direttore sportivo di Lancia Fiat e Ferrari, e centro di formazione di eccellenza del motorsport che richiama, ogni Autunno, i campioni mondiali rally nel Trofeo Fiorio Cup.



UN RALLY URBANO, IBRIDO E DIVISO PER CATEGORIE



Protagoniste assolute della sfida saranno le automobili Toyota Hybrid, suddivise in due categorie in base alla cilindrata: categoria 1 per i veicoli Hybrid con cilindrata fino a 1.5, categoria 2 per i veicoli Hybrid con cilindrata superiore a 1.5. Tre i parametri sulla base dei quali verranno assegnati i punteggi e la classifica finale: la distanza percorsa in km, il tempo impiegato ed il consumo di carburante (km/l).



TRE TAPPE TRA STORIA, CULTURA E NATURA



Il primo percorso – urbano, lungo 18 km da percorrere in massimo 45 minuti, avrà partenza alle ore 9.00 di sabato 7 giugno dalla sede di Ciracì Automobili in via Lago di Misurina 25, con arrivo presso il Terminal Cimino.



Il secondo percorso – interurbano, di 32 km da percorrere in massimo 45 minuti, riparte da Termina Cimino per raggiungere Piazza Regina Margherita a Grottaglie, famosa per le sue ceramiche e la bellezza del centro storico.



Il terzo percorso – extraurbano è la tappa finale, di 22 km da percorrere in massimo 40 minuti, conduce gli equipaggi da Grottaglie passando al territorio brindisino di Villa Castelli fino a Ceglie Messapica, dove l’arrivo è previsto presso la splendida Masseria Camarda. All’arrivo in masseria si terrà la cerimonia di premiazione per i migliori equipaggi di ciascuna categoria. Ma il “Toyota Green Rally dei Due Mari” premierà anche lo spirito di partecipazione: tutti i concorrenti non vincitori riceveranno un premio simbolico in ricordo dell’evento. A seguire, gli ospiti saranno accolti da un rinfresco conviviale, occasione per concludere la giornata tra natura, relax e buon cibo, nel cuore della Valle d’Itria.



ISCRIZIONI E COSTI DI PARTECIPAZIONE



La partecipazione è aperta a tutti i possessori di auto Toyota Hybrid. Ogni vettura dovrà avere a bordo un equipaggio di due persone, entrambi in possesso di patente di guida in corso di validità, con la possibilità di aggiungere fino a due persone nei posti posteriori. La quota di iscrizione per equipaggio (2 persone) è di 40 euro, comprensiva di rinfresco, e per ogni partecipante extra di 15 euro. Per iscriversi contattare Ciracì Automobili (cell. 3356518342 e-mail toyotataranto@gmail.com) entro il 4 giugno 2025.