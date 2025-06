È convocato per le ore 11.00 di domani 3 giugno 2023 nell’Aula consiliare del Consiglio Regionale della Puglia, a Bari in via G. Gentile 52, il Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile, presieduto dal dott. Maurizio Bruno, Presidente del Comitato.

Durante l’incontro sarà illustrata la programmazione delle attività relative alla campagna antincendio boschiva per l’anno 2025, un tema cruciale che, come ogni anno, impegna la Sezione di Protezione Civile della Regione Puglia, diretta dall’ing. Barbara Valenzano in una pianificazione preventiva puntuale ed articolata, i cui dettagli operativi saranno condivisi domani mattina nel corso dell’incontro. Saranno illustrate anche le strategie e gli strumenti messi in campo per fronteggiare il rischio incendi, in un contesto ambientale sempre più vulnerabile alla luce degli effetti della crisi climatica in atto.

Negli ultimi anni la Regione Puglia ha rafforzato in modo significativo le misure di prevenzione, monitoraggio e intervento, consolidando una rete di collaborazione interistituzionale che coinvolge Prefetture, Comuni, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, volontariato di protezione civile e strutture tecniche regionali, i cui rappresentanti saranno presenti all’incontro di domani mattina. L’obiettivo è quello di ridurre significativamente il numero e l’estensione degli incendi, tutelare il patrimonio boschivo e garantire la sicurezza dei cittadini. L’incontro rappresenta un momento di coordinamento strategico e operativo che consentirà di definire ruoli, competenze e modalità di azione nella gestione delle emergenze, con particolare attenzione all’ottimizzazione delle risorse disponibili e all’integrazione delle tecnologie di rilevamento e allerta precoce.