L’Adventure Outdoor Fest torna per la sua 12ª edizione con un programma rinnovato pensato per chi ama la montagna, la natura e le esperienze outdoor.

Dopo una “forest edition”, durata tutta la stagione estiva 2024, nella rigogliosa Foresta del Teso, quest’anno il festival si fa in tre: tre appuntamenti lungo l’arco dell’estate per scoprire gli angoli più suggestivi della Montagna Pistoiese.



Con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pistoia e il sostegno della Fondazione Caript, la manifestazione si rivolge a tutti: sportivi, famiglie, bambini e curiosi in cerca di avventura e ispirazione.



Le tappe del 2025 nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) sono:



20-22 Giugno - varie location

Un fine settimana di escursioni, incontri e attività diffuse tra i borghi e i boschi della montagna. Un’occasione per esplorare luoghi affascinanti e incontrare uno dei più grandi protagonisti italiani contemporanei dell’alpinismo e dell’esplorazione (nome in arrivo!).



04-06 Luglio - Foresta del Teso - Casetta de Pulledrari - loc. Maresca

La montagna pistoiese è un luogo ideale per trovare armonia ed equilibrio a contatto con la natura. L'area della casetta de Pulledrari nella Foresta del Teso ospita tre giorni di immersione totale nella natura. Un fine settimana di racconti e incontri, storie e avventure capaci di stupire ed ispirare. Un weekend di trekking ed esperienze outdoor, in cui si potrà praticare corsi di equilibrio e slackline, yoga, meditazione, forest bathing, bagni di suono e diverse pratiche olistiche. Si dormirà tra i faggi del Teso.



Domenica 06 Luglio, torna la Forest Family Run: una camminata o corsa ludico-motoria di circa 5 km sui sentieri del Teso, adatta a tutte le età. Il ricavato sarà devoluto al progetto “Borsa di Studio Solidale” dell’associazione Amaltea APS.





12-14 Settembre -Parco del laghetto del ponte Sospeso, loc. Mammiano Basso

I sentieri della Montagna Pistoiese tornano protagonisti del Festival con il ritorno della Segnavie Run, spettacolare gara di trail running su distanze di 10 Km e 25 Km.

Il parco del laghetto del Ponte sospeso ospiterà il villaggio di questa 3 giorni che prevede un programma di attività Outdoor, incontri e avventure per grandi e piccoli.