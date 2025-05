Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 di “AIAS On The Road”, l’evento promosso da AIAS – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, in collaborazione con Faraone Industrie e con il supporto di numerosi partner istituzionali e tecnici.



Oltre 150 iscritti hanno partecipato a una giornata intensa, dinamica e ricca di contenuti, che ha messo al centro la prevenzione nei lavori in quota e il dialogo europeo sulla sicurezza sul lavoro. Fondamentale è stata la partecipazione attiva del pubblico, composto da tecnici, professionisti, imprese e studenti, che ha confermato il valore di un confronto aperto e multidisciplinare.



TAVOLA ROTONDA INTERNAZIONALE – LE ISTITUZIONI A CONFRONTO

Tra i momenti più attesi, la tavola rotonda istituzionale ha visto confrontarsi rappresentanti di primo piano del panorama italiano ed europeo:



Nicola Negri, Direttore Regionale INAIL Abruzzo



Maria Ceci, Responsabile Attività Istituzionali INAIL Abruzzo



Marco Marinelli, Direttore UOC STSLL (Servizio Tutela Salute Luoghi di Lavoro) ASL Teramo



Stefano Marconi, Direzione Interregionale del Lavoro del Centro (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria)



Erario Boccafurni, Responsabile P.O. Pianificazione Direzione Interregionale del Lavoro del Centro – INL



Thomas Jacobs, Technical Administrative Director at DGUV – responsabile per le scale in Germania



Alfred Brzozowski, Delegato alla Direzione per le Implementazioni – CIOP Polonia (Centro Sicurezza e Igiene del Lavoro)



LE AZIENDE PROTAGONISTE

Hanno portato la loro testimonianza diretta alcune tra le più importanti realtà industriali del panorama nazionale e internazionale:



Domenico Savino, HSE Manager – Honda Italia S.p.A.



Alberto Sabella, Global EHS Director – Dayco



Erminia Fiore, HSE Manager – Fater S.p.A.



Laura Volpe, Amministratore – Faraone Academy



Michele Crivellaro, Sales & Marketing Manager – Kiwitron



Nicole Mattia, Responsabile Divisione Formazione Finanziata – La Risorsa Umana



Durante l’evento, Laura Volpe (Faraone Industrie), Luisa Ferretti (L&L Comunicazione) e Cristian Son (AIAS) hanno coordinato con professionalità le sessioni, guidando i lavori con ritmo e attenzione ai contenuti.



UN’ESPERIENZA COMPLETA

Oltre ai momenti di confronto tecnico, la giornata ha visto momenti esperienziali e culturali, come:



Il concerto degli SOS – Save Our Souls, già ospiti del Concertone del Primo Maggio a Roma



La premiazione del 3° concorso “Scultura e Sicurezza sul Lavoro”, con votazione interattiva durante il pranzo



La visita guidata agli stabilimenti Faraone Industrie



L’evento, che si è svolto con il patrocinio di importanti enti e istituzioni, ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso di promozione della cultura della sicurezza, grazie a una sinergia concreta tra aziende, professionisti, istituzioni e territori.