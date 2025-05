La città di Bari si prepara ad ospitare l’European Press Prize Award Ceremony 2025, la cerimonia di consegna del Premio Europeo della Stampa, promosso dall’omonima fondazione olandese e che ogni anno viene ospitato da una diversa città europea. L’appuntamento, co-organizzato a Bari da Cime con il sostegno della Regione Puglia e di Puglia Culture e la collaborazione del Comune di Bari e dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, si svolgerà mercoledì 28 maggio nel Teatro Kursaal Santalucia e accoglierà più di cento tra le più prestigiose firme del giornalismo indipendente, provenienti dall’Italia e da tutti i paesi dell’Europa, insieme a importanti stakeholder e membri della comunità giornalistica locale.







Durante la serata di mercoledì 28 maggio saranno annunciati i vincitori dell’edizione 2025 del premio, selezionati da una giuria qualificata tra una shortlist di 25 candidati, 5 per ognuna delle categorie di concorso: Distinguished Reporting Award (miglior reportage), Innovation Award (premio per l’innovazione), Investigative Reporting Award (premio per il giornalismo investigativo), Public Discourse Award (miglior discorso/dibattito pubblico), Migration Journalism Award (premio per il giornalismo sul tema della migrazione). Ad aprire la serata, la performance di giornalismo realizzata dal collettivo FADA e il discorso di Alan Rusbridger, caporedattore del quotidiano britannico The Guardian per 20 anni e oggi direttore di Prospect Magazine, presidente della Giuria del premio dal 2020 e presidente del Reuters Institute for the Study of Journalism.







La premiazione sarà accompagnata da panel ed eventi anch’essi aperti al pubblico e alla stampa sui temi legati al mondo dei media e dell’informazione: dalle storie che fanno la differenza, alle prospettive del sud Italia in campo giornalistico. Tra gli ospiti, Marilù Mastrogiovanni, ideatrice del Forum of Mediterranean Women Journalists e Victòria Oliveres, giornalista per elDiario.es. Sarà possibile, inoltre, partecipare gratuitamente al Focus sul giornalismo: diritto di cronaca, dovere di denucia, un momento di approfondimento con ospiti di richiamo tra cui Wael Al-Dahdouh, giornalista palestinese e caporedattore di Al Jazeera a Gaza City, Ed Wulliamy, scrittore e giornalista per The Guardian e molte altre prestigiose firme internazionali.







Gli organizzatori dell’edizione 2025 del Premio, insieme alle istituzioni e agli ospiti, presenteranno nel dettaglio il programma della due giorni nel corso di un incontro con la stampa che si svolgerà martedì 27 maggio alle ore 10 all’interno del Teatro Kursaal Santalucia di Bari. Interverranno: Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Vito Leccese, Sindaco di Bari, Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, Maurizio Marangelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, Vito Cramarossa, Direttore di Cime Jennifer Athanasiou-Prins, Executive Director dell'European Press Prize, Sara Manisera, giornalista e reporter indipendente e co-fondatrice del collettivo FADA e numerosi ospiti protagonisti dei panel in programma.







Ogni anno la Cerimonia di premiazione si sposta in una diversa città europea, in coerenza con la mission della Fondazione European Press Prize volta al sostegno del giornalismo di qualità in tutto il continente. La scelta di quest’anno è ricaduta sul capoluogo pugliese dopo ben dodici edizioni in cui protagoniste sono state città capitali europee: prima di Bari, infatti, il Premio si è svolto ad Amsterdam, Londra, Copenaghen, Praga, Budapest, Varsavia, Berlino, Madrid e Tbilisi. Una decisione, questa, con cui la fondazione European Press Prize ha riconosciuto il ruolo fondamentale che la regione Puglia e il suo capoluogo rivestono in Europa e nel bacino del Mediterraneo dal punto di vista geopolitico, culturale e sociale. Da qui la partnership con Cime, realtà pugliese attiva da anni nell'organizzazione di eventi di respiro internazionale, tra cui l’ultra-decennale edizione barese della World Press Photo Exhibition e che quest’anno porterà a Bari uno tra i più importanti eventi internazionali del settore giornalistico e culturale.







Giunto alla sua tredicesima edizione, l’European Press Prize celebra l’eccellenza giornalistica internazionale promuovendo una cultura basata sulla consapevolezza della responsabilità fondamentale di questa professione a livello sociale. Attraverso le sue annuali attività, inoltre, la fondazione si pone come connettore capace di creare spazi condivisi tra giornalisti provenienti da tutta Europa, permettendo il networking, l’incontro di valori, l’attivazione di dibattiti e di nuove idee.







Autori e lavori finalisti per le cinque categorie di concorso dell’edizione 2025:



https://www.europeanpressprize.com/shortlists/year-2025/