Sabato 24 e domenica 25 maggio l'Alto Ionio cosentino e tutta la Calabria si tingeranno di neroazzurro!



La Città di Co-Ro ospiterà, presso la struttura Salice Resort, una due giorni dedicata all'universo interista, durante la quale appassionati e tifosi potranno sublimare la passione per la propria squadra del cuore anche grazie alla partecipazione di due grandi protagonisti della storia passata, presente e futura dell'Inter: Sebastian Frey e Fulvio Collovati.



Un’opportunità imperdibile per vivere un'esperienza unica con Sebastian 𝗙𝗿𝗲𝘆, 𝘓𝘦𝘨𝘦𝘯𝘥 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘚𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳 𝘊𝘢𝘮𝘱 2025, il portiere più giovane di sempre a giocare dal primo minuto con la maglia dell’Inter e Fulvio 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶, 𝘊𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘔𝘰𝘯𝘥𝘰 1982, forte di 109 presenze con la maglia dell’Inter, dirigente sportivo, giornalista ed opinionista TV.



L’evento, a cura del Coordinamento Inter Club Calabria, ha una duplice valenza: se da un lato riconosce allo sport la funzione di strumento di crescita e aggregazione, di confronto e passione, dall’altra rappresenta un’occasione importante per celebrare la grande stagione che la compagine neroazzurra sta disputando nel corso dell’attuale campionato, anche alla luce delle prossime importanti sfide a calendario.



Un raduno, giunto alla sua quinta edizione, che è anche un appuntamento per stringersi virtualmente intorno ai propri campioni e trasmettere quell’incoraggiamento emotivo che nel tifo, sano e rispettoso dei valori dello sport, trova la propria massima espressione.



“La presenza degli Inter Club nel proprio territorio – ha dichiarato Giandomenico Amodeo, Referente e Coordinatore degli Inter Club Calabria - è molto importante per diversi motivi. Prima di tutto, favorisce il senso di comunità e di appartenenza tra tifosi, creando un punto di incontro dove condividere la passione per l'Inter. Inoltre, come dei veri e propri centri di aggregazione, promuovono lo spirito sportivo ed il fairplay, valori fondamentali nello sport. Gli Inter Club possono anche svolgere un ruolo educativo, specialmente tra i giovani, trasmettendo valori come la lealtà, il rispetto per gli avversari, il lavoro di squadra e la dedizione. Gli Inter Club, così come tutti i club legati alle varie squadre, possono essere un esempio di come lo sport possa unire persone di diverse età, provenienze e culture, promuovendo l'integrazione e l'amicizia. In sintesi, il Coordinamento Inter Club Calabria, rappresenta molto più che semplici gruppi di tifosi, rappresenta la possibilità di poter vivere da protagonista le emozioni neroazzurre con l’orgoglio di essere calabrese. Sabato 24 e Domenica 25 celebreremo in Calabria il Raduno Regionale Inter Club, dei tifosi neroazzurri e di tutti gli Inter Club”.