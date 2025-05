Il Torneo delle Regioni Calcio a 5 va in archivio con un carico di emozioni e momenti indimenticabili. La Romagna ha accolto le Rappresentative di tutte le Regioni d’Italia in una settimana di sport, passione e condivisione, culminata ieri con le finali disputate sul parquet del Carisport di Cesena.



A sollevare i trofei di questa edizione sono state la Rappresentativa Under 15 del Piemonte Valle d’Aosta, che conquista per la prima volta il titolo di Campione d’Italia, e la Under 17 del Lazio, che torna a vincere il torneo dopo sette anni di attesa. Due successi che raccontano l’impegno, il talento e la determinazione delle giovani promesse del futsal italiano. Per la categoria Femminile doppietta Lazio che riporta la coppa a casa dopo 17 anni. A chiudere l’Under 19, con la Sicilia che conquista l'ottavo titolo della sua storia.



A rendere ancora più speciale l’atmosfera, è stato l’hub del progetto “Il Calcio a Portata di Mano”, promosso dalla Commissione LND eSport (Calcio Virtuale) della FIGC Lega Nazionale Dilettanti. Uno spazio interattivo e sempre animato che ha affiancato le gare ufficiali offrendo ai presenti l’opportunità di cimentarsi nel calcio balilla, nel Subbuteo tradizionale e nel calcio digitale con postazioni dedicate a EAFC25. A commentare le partite dei partecipanti alle attività ospitate, anche la voce ufficiale dell'eSport griffato LND Davide Abbate, che è stato anche lo speaker di tutte le finali del Torneo delle Regioni 2025 dedicato al Futsal.



Spettatori, atleti e dirigenti hanno potuto vivere momenti di svago e condivisione all’interno dell’area allestita al primo piano del Carisport, dove il gioco, nelle sue forme più classiche e moderne, ha regalato sorrisi e nuove connessioni. Tra i tanti ospiti passati a visitare l’hub, anche il Presidente della LND Giancarlo Abete, diversi Presidenti dei Comitati Regionali della Lega e due figure simboliche per la manifestazione: Simone Alberici, Presidente del Comitato Regionale LND Emilia Romagna (guarda il video), e Concezio Memmo, Presidente del Comitato Abruzzo e della Commissione Eventi LND (guarda il video). L’Abruzzo, lo ricordiamo, ha vinto l’ultimo Torneo delle Regioni eSport di Calcio a 11, in Sicilia.



Questa edizione del Torneo delle Regioni si è dimostrata ancora una volta una straordinaria espressione di ciò che il calcio sa generare: incontro, relazione, emozione, riscatto. E “Il Calcio a Portata di Mano” ne ha rappresentato il cuore pulsante, confermando che ogni forma di calcio – dal parquet alla console, dal tappeto verde al campo da gioco – ha la forza di unire le persone, costruire ponti e valorizzare la diversità.



A margine della manifestazione, anche il Presidente della Commissione LND eSport, Ing. Santino Lo Presti, ha voluto rivolgere un pensiero a tutti i protagonisti:





"Ringrazio di cuore il Presidente Giancarlo Abete, Simone Alberici, i Comitati Regionali, le Rappresentative, gli staff, i volontari e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Il Torneo delle Regioni è l’emblema del nostro calcio e con il progetto ‘Il Calcio a Portata di Mano’ abbiamo dimostrato, ancora una volta, quanto la LND sia capace di fare sistema e innovare nel rispetto delle sue radici. Questo è il nostro modo di dire grazie alla nostra grande comunità dilettantistica, che è il vero motore del calcio italiano."



La Lega Nazionale Dilettanti continua a promuovere e difendere questa visione: quella di un calcio che non esclude, ma abbraccia. Un calcio che si fa comunità, in ogni angolo della penisola. Un calcio che è davvero per tutti.