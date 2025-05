Mentre l'Italia si trova ad affrontare una diminuzione del 16% della disponibilità idrica (2023 rispetto alla media trentennale) e gravi siccità che hanno un impatto sull'agricoltura, in particolare nelle regioni meridionali come la Sicilia, un nuovo rapporto di Salva il Suolo individua nel degrado del suolo un fattore critico.



Il rapporto Salva il Suolo spiega come i terreni degradati perdano la capacità di assorbire e trattenere l'acqua, aggravando direttamente l'impatto della siccità e contribuendo alle perdite agricole e al razionamento idrico osservati in Italia. Il degrado del suolo contribuisce al più ampio stress idrico europeo, dove la scarsità idrica ha colpito il 40% della superficie terrestre nel 2022. Il rapporto evidenzia inoltre che il 61% dei suoli europei è attualmente considerato insalubre.



Il rapporto sostiene con forza che il ripristino del suolo sia la soluzione per l'Italia. La materia organica del suolo può immagazzinare grandi quantità di acqua, fino a 10 volte il suo peso. Nel rapporto vengono evidenziate pratiche sostenibili come il compostaggio e la riduzione della lavorazione del terreno, fondamentali per la ricostruzione della salute del suolo e della sua resilienza idrica.



"Dare priorità alla salute del suolo è fondamentale per la gestione delle risorse idriche italiane, per adattarsi ai cambiamenti climatici e per garantire la produzione alimentare. Esortiamo il governo nazionale a fornire ulteriore sostegno agli agricoltori per aumentare la sostanza organica del suolo. Questo garantirebbe la sicurezza idrica e alimentare per le generazioni future". Praveena Sridhar, responsabile tecnico di Salva il Suolo



L'analisi si conclude con un messaggio chiaro e urgente: affrontare il degrado del suolo non è solo una necessità ambientale, ma una priorità fondamentale per una gestione efficace delle risorse idriche e per la mitigazione dei cambiamenti climatici in tutta Europa. Dando urgentemente la priorità al ripristino della salute del suolo, il continente può costruire una resilienza critica contro la crescente scarsità d'acqua, le siccità devastanti e le inondazioni catastrofiche, salvaguardando la sua sicurezza ambientale e alimentare prima che sia troppo tardi.