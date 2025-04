Si è appena conclusa la terza edizione del Premio Film Impresa, andata in scena dal 9 all’11 aprile presso la Casa del Cinema a Roma con una significativa cornice di pubblico che ha raggiunto le oltre 1000 presenze.



L’iniziativa, ideata e realizzata da Unindustria, con il supporto di Confindustria, è divenuta ormai un vero hub culturale e luogo d’incontro e di riferimento.



"La terza edizione di Premio Film Impresa ha visto un'importante crescita di interesse per l'evento: oltre all'incremento di film che si sono iscritti alla competizione, ed una loro ottima qualità di realizzazione, è aumentato il pubblico che ha assistito alle proiezioni e la partecipazione agli incontri organizzati nel corso dei tre giorni” - ha dichiarato il Presidente di Premio Film Impresa Giampaolo Letta. “Un successo che ci spinge a lavorare da subito alla prossima edizione che sarà ancora più ricca di film e di eventi. Ringrazio il Direttore Artistico Mario Sesti, la Direttrice Generale Simona Anelli, la giuria guidata da Caterina Caselli, i partner che anche quest'anno hanno consentito la realizzazione di PFI, e tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato con professionalità e passione davvero straordinarie.”



Ad inaugurare la seconda giornata, c’è stato l’evento Corti dal CSC - ESERCIZI PER IL FUTURO | FLASH, con la proiezione di Vivere significa scegliere di Filippo Paolone e Mauro Morassi, 1963. Lo spazio ha preceduto le ultime visioni delle opere in concorso nella categoria Area Narrativa a cura di UniCredit: scrittura, immaginario, messa in scena; storia e storie imprenditoriali, la forza dei personaggi e l’impatto delle immagini: quando i film d’impresa attingono al cinema.

Le proiezioni, accompagnate dalla presenza degli autori e i rappresentanti delle imprese protagoniste, sono state le seguenti: Medley di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis. Produzione: Vargo Film-Piuma Film per Polizia di Stato.



Nereide di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis. Produzione: Piuma Film-Run Film per Corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera.



Proposta vini- Space di Matteo Scotton. Produzione: Matteo Scotton per Proposta Vini.



Rasti di Paolo Bonfadini e Davide Morando. Produzione: OffiCine-IED per Kartell.



Tales from the blue di Leagas Delaney. Produzione: Novenero per Baglietto.



The box di Giovanni Benedetto Matteucci. Produzione: Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia per Fondazione EOS-Edison Orizzonte Sociale.



Una giornata Iper di Mattia Napoli. Produzione: brandstories - Sala Giochi per Iper La grande i.



La storia di un’impresa formidabile di Giacomo Ciarrapico e Giovanni Stella. Produzione: Smile Vision per Pallini.



La pace dell’olio di Francesco Catarinolo (4’44) Produzione: Studio Pandora per CONOU.



Nel corso della giornata è andato in scena anche l’evento speciale ‍‍Narrazione sociale e recupero del territorio. Futuro e innovazione: come cambiare il volto delle interazioni urbane e del loro paesaggio, moderato dal vicedirettore de Il Messaggero Alvaro Moretti, che ha dialogato con Giuseppe Biazzo, presidente Unindustria; Serena Chieli, Direttore Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione Comune di Arezzo; Stefano Giacoma, Direttore Commerciale Business to Government Edison Next; Marco Morelli, Direttore Immobili, Sicurezza e Digitale Teatro alla Scala di Milano; Massimiliano Smeriglio assessore alla Cultura di Roma Capitale; Edoardo Zanchini, direttore ufficio clima di Roma Capitale; Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative del Comune di Roma.



“Il Premio Film Impresa, promosso da Unindustria, è diventato un punto di riferimento nazionale per chi vuole coniugare impresa, cultura, creatività e territorio” - ha dichiarato il Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo. “Viviamo nel secondo Paese manifatturiero d'Europa, ma spesso non ce ne rendiamo conto. L'impresa, oggi, ha bisogno di essere raccontata in modo nuovo, moderno, ispirato. E non c'è strumento migliore se non il cinema capace di emozionare e far riflettere. Unindustria ha creduto in questo progetto perché siamo convinti che il legame tra industria e creatività sia una leva fondamentale per la crescita economica e culturale del nostro territorio. Il settore audiovisivo è un asset strategico per il Lazio: qui si concentra una parte fondamentale dell'industria cinematografica italiana, con un know-how e una capacità produttiva che non hanno eguali nel nostro Paese. La nostra regione è la prima in Italia per numero di imprese (2.500), occupati (15mila) e fatturato (3,3 miliardi di euro). Sostenere questo settore significa non solo valorizzare un comparto industriale di eccellenza, ma anche creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione.”



L’ultimo atto di questa terza edizione ha poi abbracciato l’evento di chiusura e, subito dopo, l’attesissima cerimonia di premiazione, durante una coinvolgente serata conclusiva animata interamente dalla conduzione di Paola Saluzzi.



Nell’ambito della novità di quest’anno, UNI.verso PFI, la Dott.ssa Federica Federico, Head of Country Italy Advertising di Enel, ha ritirato per Enel il Premio Speciale UNI.verso PFI25 per la migliore campagna istituzionale ENEL, l’Italia nel mondo di Igor Borghi. Produzione: Think Cattleya, Lotus Production per Enel.



Ad aprire l’evento di chiusura c’è stato il talk ‍Intelligenza Artificiale: lo stato delle cose. Parlano le imprese. ‍L’applicazione dell’AI nella contemporanea pratica imprenditoriale, con la proiezione del video essay AI: un’archeologia cinematografica, seguita dagli interventi di Vittoria Carli, Vicepresidente Unindustria, e Raniero Romagnoli, CTO Almawave.



Spazio poi a un evento speciale dedicato alla memoria di Ennio Lucarelli, un omaggio al fondatore ISED con la proiezione in anteprima di Ennio Lucarelli: il sistema delle idee, il film documentario a cura di Mario Sesti e Caterina Taricano che ricostruisce l’attività umana e imprenditoriale di un vero e proprio innovatore e pioniere dell’industria informatica.

Subito dopo la proiezione ci sono stati gli interventi dei figli Monica, Guido, Giovanna, Riccardo e la moglie Vittoria Carli, seguiti dai saluti del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.



“Oggi Roma sta compiendo un salto straordinario nel futuro: l’innovazione è una realtà concreta con il piano 5G, il progetto Atlante, l’IA Julia per il turismo e tanto altro. Ma Roma è anche un’eccellenza dell’audiovisivo, un settore dove creatività e impresa si intrecciano con forza. Per questo è importante valorizzare momenti di confronto come Film Impresa, che offrono uno spazio autorevole per riflettere su sviluppo e trasformazione. In questo contesto, dedicare un omaggio a Ennio Lucarelli – simbolo di visione e innovazione – è un atto significativo. Il suo legame con Roma è profondo e ci ricorda la città che vogliamo costruire: sempre più digitale e dinamica, unendo bellezza e futuro, memoria e modernità” - così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.



In apertura della cerimonia è stato consegnato il Premio Ermanno Olmi Edison 2025 a Matteo Garrone, dopo una interessante conversazione con Mario Sesti.



"Quest'anno Premio Film Impresa ha visto una partecipazione davvero impressionante. Molti autori, specialisti dei film d'impresa, hanno confessato, in sala, di fronte agli spettatori, di non aver mai visto un pubblico così folto e appassionato per le loro opere” - ha commentato il Direttore Artistico Mario Sesti. “Una giuria di 40 volontari selezionati tra più di 200 domande ha seguito tutto il fitto programma delle proiezioni che, come nei grandi festival, sono state accompagnate da autori, produzioni e imprese che le hanno introdotte. Possiamo davvero dire che da quest'anno PFI sia diventato uno degli appuntamenti di cinema più amati della capitale insieme ai festival che esistono da molti anni, in un'area di immaginario e produzione del tutto innovativa.”



Subito dopo, Giampaolo Letta e Mario Sesti hanno dialogato con la nota cantante e produttrice discografica Caterina Caselli, che quest’anno ha presieduto la giuria che ha assegnato un premio alle opere in ciascuna delle categorie in concorso. È seguito un ringraziamento a tutti i componenti della giuria: il Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo, il Delegato del Presidente Orsini per Confindustria - Gruppo Tecnico Industria del Turismo e della Cultura Leopoldo Destro, la Presidente di Biagiotti Group Lavinia Biagiotti Cigna, il Presidente del Premio Salute e Sicurezza sul Lavoro di Unindustria Gian Rodolfo Bertoli, la Presidente di Anima per il sociale nei valori d’impresa Antonella Sabrina Florio, l’attore Francesco Gheghi, il Vicedirettore de Il Messaggero Alvaro Moretti, la produttrice cinematografica Elisabetta Olmi e lo sceneggiatore e regista Giovanni Veronesi.



È stata un’esperienza sorprendente, bella e positiva, i film ci hanno raccontato realtà che in alcuni casi non conoscevamo e che meriterebbero una divulgazione al di fuori di questo contesto, ad esempio nelle scuole” - ha dichiarato la presidente di Giuria Caterina Caselli. “Abbiamo cercato di premiare la rappresentazione dei valori imprenditoriali, l’innovazione, il rapporto col territorio, l’etica aziendale, l’originalità e la capacità di comunicare l’identità d’impresa, quindi non solo saper fare ma anche far sapere. Abbiamo lavorato in grande armonia, ringrazio tutti i compagni di viaggio della giuria per il confronto e gli spunti costruttivi. Sono certa che questo premio avrà un futuro luminoso e non stonerebbe, nelle prossime edizioni, assegnare un premio anche alla miglior colonna sonora e alla miglior canzone.”



Il Premio Miglior Film d’Impresa Area Documentaria – Umana è stato consegnato a Il filo bianco di Ruggero Tornatore Produzione: RTFilm per Cotone Organico di Sicilia.

Le Menzioni Speciali Area Documentaria – Umana sono andate a Protagonisti di Corrado Ceron. Produzione: MilagroFilm per Hassel Omnichannel; Codebò: storia e valori di un’azienda di famiglia di Vincenzo Caruso. Produzione: Fotogramma 25 per Codebò; Insieme è possibile di Alessandro Lucente (16’49). Produzione: EIIS, Storymakers per Mulino Bianco.



Il Premio Miglior Film d’Impresa Area Narrativa – UniCredit è stato consegnato a A domani di Emanuele Vicorito. Produzione: Giffoni Innovation Hub, Pathos Distribution, Mad Entertainment, Gabbianella Movie.

Le Menzioni Speciali Area Narrativa – UniCredit sono andate a Includere per crescere di Federico Caponera e Giovanni Boscolo Marchi. Produzione: Save The Cut per ELIS; Rasti di Paolo Bonfadini e Davide Morando. Produzione: OffiCine-IED per Kartell; La storia di un’impresa formidabile di Giacomo Ciarrapico e Giovanni Stella. Produzione: Smile Vision per Pallini.



Il Premio Miglior Film d’Impresa Area II&S: Innovation, Image & Sound – Almaviva è stato consegnato a Elman di Fabrizio Gobbi. Produzione: Elman.

Le Menzioni Speciali Area II&S: Innovation, Image & Sound – Almaviva sono andate a L’ultima ape di Andrea Deaglio e Monica Torasso. Produzione: Mu Film per Barricalla Spa; Oniria di Daniele Pellecchia e Anthony Cavarretta. Produzione: Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia per Fondazione Eos; Piloti caccia, International Flight Training School di Annalisa Mutariello. Produzione: Panamafilm in co-produzione con Leonardo e Difesa Servizi, in collaborazione con l’Aeronautica Militare ed il contributo di CAE.



La Menzione Speciale della Platea Competente è andata a Medley di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis. Produzione: Vargo Film-Piuma Film per Polizia di Stato.



Le Menzioni Speciali agli inediti sono andate a Visione di Giulio Donato. Produzione: Jumping Flea per NETGROUP; Tutto quello che avreste voluto sapere su un palloncino, che non avete mai osato scoppiare di Nicolò Donnantuoni. Produzione Susy Film per Gemar.



A conclusione della serata, sono stati poi assegnati gli altri Premi Speciali di questa terza edizione.



Al regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, che ha salutato il pubblico in videocollegamento, è stato assegnato il Premio Film Impresa per il Made in Italy, per il suo cortometraggio Piccole Avventure Romane, realizzato per Rinascente.

Nell’ambito della premiazione sono intervenuti il Sottosegretario di Stato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto, e Pierluigi Cocchini, CEO Rinascente, che ha ritirato il Premio.



"Piccole Avventure Romane - il cortometraggio realizzato per Rinascente, il marchio che da sempre ha saputo interpretare e plasmare il gusto italiano - è stata un'importante occasione per me, per omaggiare e raccontare il valore e l'essenza dell'eccellenza italiana attraverso il linguaggio che conosco meglio: quello cinematografico” - ha dichiarato il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. “Ricevere il Premio Speciale dedicato al Made in Italy, in questa terza edizione del Premio Film Impresa, è per me un grande onore. Un riconoscimento che continua a rafforzare quel legame profondo e unico tra cinema e realtà."



Il Premio Speciale Film Impresa Unindustria è stato consegnato all’’imprenditore e amministratore delegato di Webuild Pietro Salini, che ha dialogato con Giampaolo Letta, per il cortometraggio Webuild per lo Sport, di Simona Lianza. Produzione: Frame by Frame per Webuild.