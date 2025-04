Due volti giovani ma già carichi di determinazione e talento si preparano a rappresentare con orgoglio le proprie terre al Torneo delle Regioni 2025 , in programma dall’11 al 18 aprile in Sicilia. Si tratta di Cosimo Abatematteo , centrocampista classe 2006 in forza all’Atletico Montalbano, e di Antonio Trebisonda , difensore classe 2008 attualmente al Casarano. Entrambi sono stati convocati rispettivamente con le Rappresentative Regionali della Basilicata e della Puglia, a testimonianza di un percorso di crescita calcistica che comincia a dare i suoi frutti.

Abatematteo , cresciuto nel vivaio di società come l’Elettra Marconia, la Virtus Francavilla Primavera e il Taranto, ha dimostrato grande maturità tattica e una visione di gioco superiore alla sua età, diventando un punto fermo del centrocampo lucano.

Trebisonda , dal canto suo, ha impressionato per personalità e lettura difensiva, qualità che ha affinato nei vivai di Virtus Francavilla, Taranto e Atletico Montalbano, fino a trovare piena continuità al Casarano. Nonostante la giovane età, si è distinto per solidità e temperamento, elementi che ne fanno un profilo da tenere d’occhio anche in prospettiva futura.

Il Torneo delle Regioni, evento di punta della Lega Nazionale Dilettanti, non è solo una vetrina per giovani promesse del calcio italiano, ma una vera e propria esperienza formativa. In un contesto di sana competizione, i ragazzi avranno l’opportunità di confrontarsi con coetanei provenienti da tutte le regioni d’Italia, mettendo alla prova le proprie capacità sia dentro che fuori dal campo.

La convocazione di Abatematteo e Trebisonda è un premio al talento, al sacrificio e alla passione, ma anche un punto di partenza per nuove sfide. La Sicilia si prepara ad accogliere un’edizione ricca di emozioni, e i due giovani assistiti GC Sport Consultants sono pronti a viverla da protagonisti.