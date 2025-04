Una vittoria prevedibile ma non scontata, uno spettacolo grandioso: a dominare incontrastato il 30° Rally Città di Casarano, gara nazionale ACI Sport che ha ufficialmente aperto la stagione rallystica in Puglia sulle strade del basso Salento, è stato Francesco Rizzello che, con il tempo totale di 42’16.0 percorso sui 62,20 chilometri di prove speciali al volante di una Skoda Fabia RS Rally 2 del team Erreffe, ha conquistato l’ottava vittoria della corsa pugliese. “Sono contento di festeggiare la vittoria proprio in questa importante edizione – ha dichiarato il pilota di Ruffano all’arrivo – la massima concentrazione e l’attenzione ai dettagli anche nella gestione del continuo cambiamento meteo tra pioggia e sole, ci hanno permesso di amministrare una competizione bellissima, che merita l’immediato ritorno nel CRZ”. Felicissimo anche il navigatore Fernando Sorano che ha realizzato il sogno di ottenere il primo posto sul podio di casa. Alle spalle dei mattatori, la lotta per il secondo posto è stata appannaggio del giovane Under Matteo Carra, navigato da Lorenzo Mezzina su Skoda Fabia Rally 2 Evo di Erreffe Team. Anche in questo caso una grande soddisfazione per il driver locale che, con il tempo di 43’18.3 si è imposto con un vantaggio di 12 secondi sulla Skoda Fabia R5 condotta da Mauro Longo e Simone Melcarne, consentendo alla famiglia Carra, organizzatrice dell’evento, di entrare dopo trent’anni nell’Albo d’oro della manifestazione, proprio nell’anno celebrativo. L’evento, realizzato dalla scuderia Casarano Rally team in collaborazione con l’Automobile Club Lecce e con i patrocini di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comuni di Casarano e Miggiano, è stato un tripudio di colori ed una grande festa. Nella Prova Speciale in notturna disputata ieri sera, il rombo dei motori, i fuochi d’artificio e un grande e caloroso pubblico hanno reso questa edizione memorabile. Fuori dal podio, sempre su Skoda Fabia R5, il salernitano Gianluca D’Alto ed il laziale Mirko Liburdi, vincitori del Casarano nel 2018. Il talento e la classe di Guglielmo De Nuzzo non si sono smentiti e il driver casaranese ha chiuso al quinto posto coadiuvato da Maurizio Iacobelli alle note della Renault Clio Super 1600. In sesta posizione l’eccezionale debutto nei rally per l’Under Luca De Marco, scatenato su Renault Clio Rally 5 insieme a Giuseppe Piccirilli. Mauro Adamuccio e Salvatore Tridici sono settimi, su Peugeot 207 S2000. Completano la classifica dei primi dieci Massimo De Rosa e Mirko Di Vincenzo, su Skoda Fabia R5, Patrizio Forte e Roberto Buccarello su Renault Clio Williams A7, e Mauro Santantonio con Cosimo Cataldi su Peugeot 208 T16 R5. La gara è stata caratterizzata da una serie di interruzioni, l’ultima nella PS 6 Palombara, per il cappottamento della Ranault Clio Rally5 di Toma-Fiorito, senza danni per l’equipaggio. Nella combattuta Rally 4 ad imporsi è stato Nico Stefano, navigato da Aurora Rosafio su Peugeot 208, nella R2B Stefano Gravante e Gabriele Mergola su Peugeot 208. Nelle altra classi hanno primeggiato Fioravante Primoceri e Gabriele Ciullo (Renault Clio Williams 5N N3), Marco Orlando e Antonio Palma (Peugeot 106 5N N2), Francesco Casto e Luca Margarito (Peugeot 106 4N K10), Daniele Ferilli e Nazzareno Rosa (Citroen Saxo Vts 4N A6), Gianfranco Manco e Christian Greco (Peugeot 106 Racing Start 1.6), Pasquale Protopapa e Marco Cucinelli (Fiat Grande Punto Abarth RSTB 1.4), Marco Campa e Andrea Maggio (Peugeot 206 RS 2.0), e Gianmarco Tondo con Mattia Guida (RS 1.6 Plus).