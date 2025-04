La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, in qualità di capofila del progetto Interreg Italia-Croazia “HANDY”, ha promosso una giornata formativa sul rischio di sversamento di idrocarburi (Oil Spill) presso l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco-Buonarroti di Giovinazzo. L’iniziativa ha coinvolto circa 30 alunni di due classi quinte della scuola primaria, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della protezione civile e della tutela dell’ambiente.



Nel corso della mattinata, i funzionari della Protezione Civile regionale hanno illustrato agli studenti i concetti fondamentali legati alla gestione delle emergenze, con particolare attenzione al rischio derivante da incidenti marittimi che comportano sversamenti di idrocarburi in mare. Sono state approfondite le tecniche di intervento previste in questi scenari, sia a livello marino che terrestre, e sono stati presentati gli strumenti utilizzati per il contenimento e il recupero delle sostanze inquinanti.



L’attività si è conclusa con un laboratorio ludico-didattico, durante il quale gli alunni hanno potuto mettere in pratica le conoscenze acquisite attraverso un approccio interattivo e coinvolgente. L’incontro si inserisce in un più ampio percorso di educazione alla cittadinanza attiva e alla consapevolezza dei rischi, valorizzando il ruolo delle scuole come partner fondamentali nella promozione della cultura della prevenzione.



Il progetto HANDY, avviato nell’aprile 2024 e con una durata complessiva di 30 mesi, è cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia 2021–2027, con un budget totale di € 2.531.880,00, di cui l’80% a carico dell’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il restante 20% – per i beneficiari italiani – dal Fondo di Rotazione.



Oltre alla Regione Puglia, partecipano al progetto la Contea di Dubrovnik-Neretva, la Contea di Spalato-Dalmazia, l’Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo, il Comune di Aquileia e, in qualità di partner associato, la Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo principale di HANDY è la standardizzazione della formazione specialistica delle forze operative italiane e croate, al fine di armonizzare le procedure di intervento e rafforzare la cooperazione transfrontaliera in caso di emergenze, con un focus su eventi quali sversamenti di petrolio, incendi, terremoti e inondazioni.