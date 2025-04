Prende il via giovedì 3 aprile a M9 – Museo del ’900 la prima giornata della quinta edizione del Festival Internazionale della Geopolitica europea. Il Festival, realizzato con il supporto del Comune e della Città metropolitana di Venezia, in collaborazione con la Rivista di Affari Internazionali ATLANTIS, il Circolo di Studi Diplomatici, il Consiglio d’Europa, Confindustria, Europe Direct, VeLa, con il patrocinio della Regione del Veneto si propone come momento di riflessione, approfondimento e divulgazione, riguardante le politiche geostrategiche dal punto di vista multidisciplinare ed europeo, offrendo un’ampia visione delle sfide globali contemporanee. L’evento prenderà il via il 3 aprile alle ore 11.00, con la conduzione della giornalista Eleonora Lorusso e l’intervento del Professor Manlio Graziano (Sciences Po). Seguirà un messaggio del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.



Importantissima la presenza degli studenti delle scuole superiori che saranno presenti all’Auditorium “De Michelis” a conclusione di un percorso formativo iniziato in autunno e che ha coinvolto undici Istituti scolastici del Veneto ed altrettante scuole del resto del paese, oltre agli studenti universitari della rivista “Sconfinare” creata dagli allievi del corso di Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università degli Studi di Trieste.



Tra i momenti clou della prima giornata, dalle ore 15.00:



Dibattito sulle elezioni USA e gli equilibri globali con ospiti d’eccezione, tra cui l’Ambasciatore Antonio Badini, il giornalista Oliviero Bergamini, l’esperta di USAID Maria Bina Palmisano (in collegamento dagli USA), l’analista Greta Cristini, il docente Gianluca Pastori e il giornalista Giampiero Gramaglia, moderati da Gerardo Pelosi.



Successivamente si terrà la presentazione del Twinning Project Italy-USA, con Francesca Vanoli (Direttore dell’Ufficio Scolastico dell’Ambasciata d’Italia a Washington).



Focus sull’Indo-Pacifico, con gli interventi dei docenti Giorgio Cuzzelli, Stefano Pelaggi, Alessandro Politi, Maurizio Scarpari e Paolo Wulzer, moderati da Emanuela Rossi.



L’ultimo panel della prima giornata sarà dedicato a un tema di grande attualità: l’innovazione e l’intelligenza artificiale. Tra i relatori: Luca Baraldi, Ambassador European Digital SME Alliance; Stefano Da Empoli, Presidente dell’Istituto per la Competitività (I-Com) e autore di L’economia di ChatGPT; Riccardo Meggiato, Consulente in Cyber-security e Digital Forensics e Umberto Rapetto, Generale della Guardia di Finanza e fondatore del GAT (Gruppo Anticrimine Tecnologico), moderati dal giornalista Maurizio Cerruti.



Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno in presenza e in diretta streaming sulla pagina Facebook del festival e su www.festivalgeopolitica.it.



Un gruppo di circa 20 studenti coadiuverà l’Ufficio stampa grazie al percorso formativo e professionalizzante svolto durante l’anno scolastico, raccogliendo dichiarazioni e informazioni per i comunicati stampa, realizzando post social, video interviste e assistenza ai giornalisti delle testate presenti al Festival.