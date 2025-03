Casarano (Le), 26 marzo 2025 – L’edizione celebrativa del 30° Rally Città di Casarano, gara nazionale del calendario ACI Sport 2025, che ritorna dopo un anno di stop e che aprirà la stagione rallystica di Puglia, sarà presentata in conferenza stampa il prossimo sabato 29 marzo, alle ore 16:00, nella sala consiliare del Comune di Casarano.



Il presidente della scuderia Casarano Rally Team, Pierpaolo Carra, che organizza la competizione con il supporto dell’Automobile Club Lecce e con i patrocini di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Casarano -Assessorato allo sport e Comune di Miggiano, illustrerà i dettagli dell’evento in programma il 5 e 6 aprile prossimi sugli asfalti del basso Salento. C’è tanta attesa tra gli appassionati e gli equipaggi stanno mettendo a punto le vetture, studiando la tabella ed i percorsi, completando le iscrizioni, il cui termine è fissato alle ore 22 di domani, 27 marzo.



L’edizione 2025 presenterà novità assolute, come la partenza e l’arrivo nella centralissima piazza San Giuseppe (ex piazza Indipendenza), la disputa di una Prova Speciale in notturna e, nella logistica, l’allestimento di un grande “villaggio rally” nei capannoni ex Filanto ‘92, ospitante direzione gara, segreteria, sala stampa, parco assistenza e verifiche, e persino riordino e refueling, completamente Indoor. Un colpo d’occhio sarà anche ritrovare le vetture in parco chiuso la sera di sabato 5 aprile, come non accadeva dal 2008, in piazza San Giovanni Elemosiniere, ai piedi della colonna dedicata al santo patrono e simbolo della cittadina di Casarano.



Sarà ripercorsa la storia di questa gara così amata, le cui origini risalgono alla Coppa del Salento – Trofeo calzaturifici Filanto. Era il 1980 e sui bellissimi ed impegnativi percorsi delle strade e stradine strette, sinuose e delimitate dai tipici muretti a secco e dalle campagne con gli ulivi, si sfidavano gli sportivi con tuta e casco al volante delle auto in assetto da corsa e con la passione per il motorsport nel DNA. Nelle prime due edizioni ad aggiudicarsi la vittoria fu Umberto Codeleoncini affiancato alle note dalla moglie Lia Avakian, a bordo di una Volkswagen Golf GTI 2^ serie per la scuderia Taranto Corse. Una coppia fortissima che faceva incetta di successi in Puglia e Lucania confermandosi in quegli anni la più vincente del sud Italia. La competizione si disputò a salti fino al 1994, con il successo dell’equipaggio della Scuderia Japigia di Bari composto da Pasquale Cilento e Walter Oliva su Lancia delta HF. Poi dieci lunghi anni di silenzio fino al 2004 quando il casaranese Pierpaolo Carra, presidente della Casarano Rally Team, prese in carico l’organizzazione della gara. Nell’Albo d’Oro della kermesse compaiono i nomi di equipaggi simbolo del motorismo pugliese come Bavia-Refolo, Ascalone-Galati, Quarta-De Lorenzo, Laganà-Guglielmi, Pisacane-Quarta, Rizzello-Sorano…e tanti altri, fino all’ultima edizione, disputata nel 2023 e vinta da Luca Pedersoli e Corrado Bonato al volante di una Citroen Ds3 Wrc.