Si è insediato il nuovo Procuratore della Repubblica di Paola, Domenico Fiordalisi. In magistratura dal 1986, Fiordalisi ha 65 anni. L'insediamento si é svolto davanti al Tribunale, riunito in udienza pubblica sotto la presidenza di Filippo Leonardo. ... -->continua

16/03/2025 - Tragedia a Santeramo: 47enne muore in un incidente stradale

Tragedia sulla strada provinciale tra Santeramo in Colle e Matera: Daniele D’Andrea, 47 anni, è morto in un incidente stradale. La sua auto si è ribaltata per cause da accertare, lasciando segni di frenata sull’asfalto. Non si esclude che abbia tentato di evit...-->continua