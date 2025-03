La Direzione Investigativa Antimafia (Dia), su mandato del Tribunale di Bari – Sezione Misure di Prevenzione e Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, ha eseguito una confisca di beni per oltre 23 milioni di euro. Il provvedimento riguarda 23 persone condannate in via definitiva per associazione a delinquere con proiezione transnazionale, coinvolte in reati contro l’ordine pubblico, l’economia e il patrimonio, oltre che nel traffico di droga e nella detenzione illegale di armi.



L’operazione ha interessato diverse regioni italiane, tra cui Puglia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Tra i beni confiscati figurano denaro contante, rapporti finanziari, immobili di lusso, quote societarie, auto di alta gamma, orologi e gioielli, per un valore totale di circa 18 milioni di euro. Ulteriori asset, per altri 5 milioni, sono stati individuati all’estero e sono in fase di acquisizione.



Il provvedimento si inserisce nella strategia del cosiddetto “doppio binario”, che prevede sia la confisca di prevenzione, applicata a beni ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi leciti dei soggetti coinvolti, sia quella conseguente a condanne definitive.



Le indagini hanno rivelato che i clan utilizzavano triangolazioni economiche nell’Unione Europea per effettuare ingenti investimenti in paradisi fiscali. La confisca rappresenta un duro colpo alle finanze della criminalità organizzata e un passo significativo nella lotta al riciclaggio e alla frode fiscale.