Per l’International Women’s Month, la campagna di Hard Rock Cafe che celebra l’8 marzo nei cafe di tutto il mondo Hard Rock Cafe International e la superstar internazionale e attivista umanitaria Shakira annunciano una partnership della durata di un anno che ha l’obiettivo di promuovere l’empowerment femminile attraverso il potere unificante della musica.







Per l’occasione Hard Rock Cafe Roma propone un calendario di live music tutto al femminile con voci e performance di artiste emergenti della scena locale. La sera dell’8 marzo sul palco più rock di via Veneto si esibiranno le Women in Rock Band - Voci di donna, un viaggio tra le voci femminili più iconiche della musica, dalle leggende degli anni '60 ad oggi. Il 13 marzo, in collaborazione con la Pete Tong Academy, DJ Val Stefani porta il suo sound disco, soulful e house in un set imperdibile, dopo cinque anni di esperienza nei migliori locali di Roma. DJ Ale Cross & Crica il 20 marzo propongono un mix esplosivo di Rap, Trap, R’n’b e Soul per far scatenare il pubblico, mentre il 27 marzo la DJ romana Masha porta un set dinamico di disco, house e funk, con la sua vibrante energia, sempre nell’ambito della partnership tra Hard Rock e Pete Tong Academy.







Hard Rock e Shakira hanno ideato insieme un menù in edizione limitata con i piatti preferiti dalla popstar disponibile per tutto il mese di marzo anche nel Cafe di Roma, un cocktail delizioso “Hips Don’t Lie” e una collezione di capi di abbigliamento FEARLESS ispirata all’artista colombiana, acquistabile nel rock shop. Inoltre, nel mese di marzo tutti i cafe del mondo ospiteranno oltre 1.000 performance al femminile, compreso l’Hard Rock di Roma che proporra’ un calendario di musica live con artiste e band emergenti locali.







Il menù in edizione limitata ideato da Hard Rock in collaborazione con Shakira prevede il cocktail fruttato Hips Don’t Lie a base di tequila silver con liquore ai fiori di sambuco, fragole e cetrioli; una Chicken Fattoush Salad, insalata mista con verdure fattoush e petto di pollo grigliato, crostini di pane e una miscela unica di dressing Caesar e vinaigrette al vino rosso, che rende omaggio alle origini libanesi di Shakira; l’Hamburguesa Colombiana, uno smash burger con formaggio americano, lattuga tritata, pomodoro, Legendary Sauce e patatine kettle-cooked e per chiudere in dolcezza il Dulce De Leche Hot Fudge Brownie, un ricco brownie al cioccolato guarnito con salsa di caramello.







Merchandising Rock Shop®



La t-shirt ufficiale, la felpa e la pin per il Mese Internazionale della Donna di Hard Rock sono disponibili per l'acquisto nei Rock Shop® di Firenze, Roma e Venezia e online su shop.hardrock.com. Una parte del ricavato delle iniziative proposte da Hard Rock insieme a Shakira verrà donato alla Pies Descalzos Foundation, l'organizzazione no-profit di Shakira che supporta l'educazione e lo sviluppo sociale delle ragazze nelle comunità più vulnerabili della Colombia. Inoltre, la Hard Rock Heals Foundation è orgogliosa di donare 250.000 dollari alla Pies Descalzos Foundation, oltre ai contributi dei clienti a questo programma.



“Siamo grati a Hard Rock per la sua generosa donazione, che sosterrà la nostra missione di garantire l'accesso all'educazione per le giovani ragazze della Colombia, offrendo loro un futuro più luminoso,” dichiara Patricia Sierra, Direttore Esecutivo della Pies Descalzos Foundation.



Per tutte le attivazioni di Hard Rock per il Mese Internazionale della Donna, visita www.hardrock.com/women.











Hard Rock International:



Con più di 300 sedi in quasi 75 Paesi - inclusi hotel di proprietà/autorizzati o gestiti, casinò, Rock Shops®, luoghi di spettacolo dal vivo e Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Iniziato tutto con la chitarra di Eric Clapton, oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente, oltre 88.000 pezzi, esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Il programma di fidelizzazione globale Unity by Hard Rock™ premia i membri per le attività che amano svolgere nelle proprietà partecipanti. Inoltre, Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi mette in risalto l’esperienza delle scommesse sportive e iGaming con prodotti rivisitati nello spirito di Hard Rock per i giocatori di tutto il mondo. HRI ha ricevuto numerosi premi nell'industria e nel settore turistico, dell'ospitalità, del gioco, dell'intrattenimento e della ristorazione. HRI detiene attualmente valutazioni di investimento da agenzie di rating primarie: S&P Global Ratings (BBB-) e Fitch Ratings (BBB). www.hardrock.com | shop.hardrock.com



Hard Rock Heals Foundation®:



La Hard Rock Heals Foundation è un’organizzazione filantropica a marchio registrato 501(c)(3), fondata nel 2016, che coordina e supervisiona tutte le attività benefiche di Hard Rock International. La musica è energia: suscita emozioni, ispira, connette e guarisce. La missione della Hard Rock Heals Foundation è quella di migliorare le vite attraverso il potere della musica. Hard Rock International, sin dalla sua nascita nel 1971, ha unito le persone grazie alla forza della musica, creando partnership con artisti, da quelli emergenti a quelli iconici, per sostenere iniziative benefiche in tutto il mondo. La fondazione offre sovvenzioni e supporto a chi desidera guarire attraverso la musica.