Tutto pronto per il primo atto delle semifinali di Coppa Italia Serie D. Domani pomeriggio si giocherà l’andata delle doppie sfide: si comincia alle ore 15 con Martina-Guidonia Montecelio (arbitro Bortolussi di Nichelino; assistenti Allievi di San Benedetto del Tronto e Chimento di Saronno), mentre Ravenna-Lavagnese (Rossini di Torino; Brizzi di Aprilia e Fumagallo di Novara) prenderà il via alle ore 17.30. Le gare di ritorno si giocheranno mercoledì 26 febbraio alle 14.30. In caso di parità nel computo totale delle reti tra le due sfide al termine dei minuti regolamentari si procederà ai tiri di rigore.



Al via anche la 58ª edizione della Coppa Italia Dilettanti. Le diciannove vincenti della Coppa Regionale, suddivise in otto gironi (A, B e G triangolari; C, D, E, F e H accoppiamenti andata e ritorno), inizieranno a sfidarsi da domani pomeriggio per un posto nel prossimo campionato di Serie D. Calcio d’inizio alle ore 15 ad eccezione di Barletta-Santa Maria Cilento alle 18.30 e Sandonà-Codroipo alle 19:



Girone A: Football Genova-Alba (arbitro Alfieri di Nola, riposa Rovato Vertovese)

Girone B: Sandonà-Codroipo (Giorgino di Milano, riposa Brixen) *ore 19

Girone C: Gambettola-Sestese (Colombo di Legnano)

Girone D: Vivi Altotevere Sansepolcro-Urbania (Carluccio di L’Aquila)

Girone E: Montespaccato-Ossese (Albione di Lecce)

Girone G: Barletta-Santa Maria Cilento (Pellegrino di Teramo, riposa San Cataldo) *ore 18.30

Girone H: Digiesse Praiatortora-Unitas Sciacca (Pal di Roma 1)



Il girone F entrerà, invece, in gioco solo la prossima settimana in virtù delle ultime due finali regionali in Abruzzo e Molise disputate recentemente. L’andata Venafro-Giulianova si giocherà, dunque, il 19 febbraio in occasione della seconda giornata dei triangolari e il ritorno degli altri accoppiamenti.