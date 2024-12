Decine di personaggi in abiti d’epoca, musica tradizionale e degustazione di prodotti tipici legati a questo periodo dell’anno. Il 4 e 5 gennaio la magica rappresentazione del Presepe Vivente di Crispiano si sposta a Manduria. In entrambe le giornate, dalle 18 alle 22 nel centro storico della cittadina messapica, sarà possibile immergersi nella suggestiva rappresentazione. Quella di Crispiano è una delle natività più conosciute di Puglia: partita nel 1986 su iniziativa della Pro Loco di Crispiano, quest’anno farà la sua edizione in esclusiva a Manduria. «Questo evento ideato circa 40 anni fa – spiegano gli organizzatori – è stato il primo ed unico in Puglia nel suo genere anche per l’attenzione e la cura dei dettagli degli abiti realizzati. Anche in questa occasione verranno riproposte scene legate agli antichi mestieri per un’esperienza immersiva totale».



Negli anni, decine di migliaia di visitatori hanno assistito a questo evento e diverse generazioni hanno voluto prenderne parte come figuranti vivendo un'esperienza unica. Per le sue caratteristiche, ha attirato l’attenzione anche di tv nazionali, trovando spazio in programmi come la “Prova del cuoco”, "Unomattina", “La Vita in diretta” e molti altri. E quest’anno, per la prima volta, farà tappa a Manduria.



I figuranti animeranno le vie del centro storico per rievocare i momenti della nascita di Gesù. Sullo sfondo, i lavori della tradizione: il casaro, il cestaro, le sarte e molti altri. E poi le melodie tipiche di questi giorni di festa. Dalle ore 19:30 alle 21:30, infatti, gli zampognari e la banda dell’associazione musicale Lemma che intonerà pastorali e musiche della tradizione tarantina.



Il presepe vivente è emozione, riflessione, scoperta. Una manifestazione intrisa di fascino e religiosità, in grado di attirare un pubblico variegato. Ad impreziosire l’iniziativa, la location del centro storico di Manduria con le sue piazzette e i vicoli, lì dove i visitatori potranno muoversi liberamente.



L’iniziativa rientra nel calendario di eventi natalizi “Manduria Incantata”. L’organizzazione dell’evento è della cooperativa Polisviluppo e dell’assessorato a Turismo e Spettacolo del comune di Manduria, in collaborazione con la Pro Loco di Crispiano e il patrocinio morale di Confcommercio Taranto. L’ingresso è libero e gratuito.



Nel corso della serata, diversi artigiani dell’associazione “Creativi per passione” esporranno le loro opere. Alle ore 18:30 e alle 21, con partenza da piazza Garibaldi, sono in programma le visite guidate gratuite “Alla scoperta degli Angeli Musicanti nel centro storico” a cura della cooperativa Spirito Salentino. Un tour tra i vicoli, con visita ai recenti restauri della Chiesa Madre tra angeli musicanti, misteriose maschere e particolari legati all'Epifania. Prenotazione obbligatoria tramite messaggio WhatsApp al 338.1340466.



Info: 333.3716581. L’evento è fruibile da persone con disabilità.