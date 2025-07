Il Dipartimento Sviluppo Economico comunica l’apertura da oggi dello sportello telematico per la presentazione delle domande relative al Piano annuale per la promozione, il sostegno e la diffusione della pratica sportiva – Terza annualità, approvato con D.G.R. n. 335 del 27/06/2025 e pubblicato sul BUR n. 35 del 1° luglio 2025.



Le istanze potranno essere presentate esclusivamente online nella sezione “Avvisi e Bandi” del sito www.regione.basilicata.it, a partire dal 16 luglio 2025 e fino alle ore 18:00 del 30 settembre 2025.



Il Piano prevede una dotazione finanziaria complessiva di 800.000 euro a valere su fondi regionali, ed è articolato in cinque linee di intervento rivolte a tutti gli attori che contribuiscono alla promozione della cultura sportiva e del benessere in Basilicata:







Scheda A: promozione delle attività fisico-motorie e ludico-sportive scolastiche;







Scheda C: contributi a Federazioni sportive, Enti di promozione e Discipline sportive associate;







Scheda D: sostegno al merito sportivo di atleti e associazioni;







Scheda E: supporto ad associazioni sportive impegnate in campionati federali nazionali;







Scheda F: promozione della pratica sportiva per le persone con disabilità.







“Questa terza annualità del Piano – dichiara l’Assessore regionale allo Sport, Francesco Cupparo – conferma la volontà della Regione di investire con continuità e concretezza nello sport, inteso non solo come attività fisica ma come leva educativa, inclusiva e di crescita sociale e territoriale. Un’azione strutturata che coinvolge scuole, associazioni, federazioni e atleti, per promuovere salute, partecipazione e coesione nelle nostre comunità. La Regione ha attuato una programmazione degli interventi capace di valorizzare e sostenere al massimo il sistema sport del territorio, prefiggendosi di esercitare il ruolo di coordinamento, di indirizzo e di programmazione nell’ambito delle politiche dello sport, abbinato ad un supporto finanziario verso interventi di qualità nel complesso sistema sportivo regionale. In linea con quanto previsto dalla Programmazione Triennale 2020/2022, le tipologie d’intervento individuate sono dirette verso tutti i soggetti sportivi organizzati ed in grado di praticare le attività motorie e sportive, con particolare attenzione alle persone diversamente abili, ai minori, agli anziani e alle donne, nonché alla fascia di popolazione svantaggiata.