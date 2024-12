In Italia, gli enti locali incassano quasi 1,6 miliardi di euro all’anno dalle multe stradali. Solo in Calabria, per il 2024, i proventi superano i 24 milioni di euro, ma l’utilizzo di queste risorse per la sicurezza stradale, come imposto dalla legge, resta dubbio. Il Codacons denuncia la mancata destinazione dei fondi alla manutenzione delle strade, come previsto dall’art. 208 del Codice della Strada, che obbliga i comuni a riservare almeno il 50% delle sanzioni per migliorare infrastrutture e proteggere gli utenti deboli.



Invece, spesso i fondi sono usati per coprire spese correnti, mentre le strade restano pericolose, con buche, segnaletica scarsa e asfalti inadeguati. La trasparenza sull’impiego di queste risorse è carente, aggravata dall’inoperatività dell’“Osservatorio sulle multe stradali”, che avrebbe dovuto vigilare sull’uso dei proventi.



Il Codacons ha presentato un esposto alla Magistratura contabile, chiedendo verifiche sull’uso dei fondi e possibili reati come peculato. L’associazione chiede interventi per garantire che i soldi delle multe siano realmente utilizzati per migliorare la sicurezza stradale e non per tappare i buchi di bilancio, a beneficio della collettività.