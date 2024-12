E' partito il conto alla rovescia per “Gli Archi del Passato, i Sentieri del Presente”, il secondo appuntamento del progetto S.E.N.T.I.E.R.I. (Sostenibilità, Esperienze, Natura, Territorio, Integrazione, Empowerment, Riconnessione, Innovazione) che vede come capofila la scuola di alta formazione SafesPro, che risulta vincitrice del bando C.Os.T.A. di Regione Puglia e Pugliapromozione con il contributo della presidenza del Consiglio dei Ministri - ministro per le Disabilità.

L’evento è un’opportunità unica per riscoprire le radici storiche e culturali del nostro territorio. Lunedì 16 dicembre 2024, a partire dalle ore 10:00, si svolgerà il tour "Gli Archi del Passato, i Sentieri del Presente", un itinerario emozionante tra arte, storia e tradizione. Il punto di incontro è fissato presso la Parrocchia S. Maria della Croce a Montemesola (TA).

Il programma dell’evento prevede un’immersione straordinaria nella storia di Montemesola. e sarà guidata dalle guide turistiche di Discoverart. Tra le tappe previste il Palazzo Marchesale, emblema della tradizione architettonica locale, i Tre Archi del Borgo, una suggestiva testimonianza di un passato intramontabile e le Chiese storiche, veri scrigni di arte sacra e fede.

L’esperienza sarà completata da una degustazione di prodotti tipici locali.

Un’iniziativa che unisce il fascino dell’arte e della cultura al piacere della convivialità. Un’esperienza autentica e memorabile per chi desidera scoprire la bellezza e i tesori nascosti del borgo.

Per informazioni ed iscrizioni, è possibile contattare il numero 3773570479.





“Felici di aver sposato appieno il progetto S.E.N.T.I.E.R.I. – dichiara il sindaco di Montemesola Ignazio Punzi – perché è un supporto al turismo inclusivo straordinario ed anche una grande novità sul territorio. E’ lodevole l’idea di dare l’opportunità anche a chi ha qualche difficoltà di visitare luoghi a volte anche sconosciuti. L’iniziativa si sposa a perfezione con il progetto di rendere ancora più inclusivo il Palazzo Marchesale con la riqualificazione che lo renderà completamente fruibile anche a chi ha una disabilità motoria. Questa partnership è un valore aggiunto per la nostra comunità ed una vetrina importante per estendere le nostre peculiarità storiche e mettere in risalto le nostre bellezze”.