Oggi, 29 novembre, migliaia di persone sono scese in piazza in tutta Italia per lo sciopero generale indetto da CGIL e UIL contro la manovra finanziaria del Governo. La protesta, che ha visto adesioni record in molti settori, ha coinvolto oltre 20.000 lavoratori in Veneto e 50.000 manifestanti a Bologna. In Veneto, la partecipazione ha superato il 90% in aziende come Electrolux e Amazon, mentre scuole e sanità hanno subito significative interruzioni. A Palermo hanno manifestato oltre 15.000 persone, mentre cortei hanno sfilato anche a Genova, Cosenza e Bari. I sindacati denunciano la mancanza di risorse per salari, pensioni e servizi pubblici, sottolineando le crescenti disuguaglianze, il ricorso al privato nella sanità e il rischio di crisi industriali. Richieste urgenti includono investimenti nelle politiche industriali, aumento dei salari e contrasto al precariato. La protesta ha unito lavoratori, studenti e movimenti sociali in un forte "no" alla manovra giudicata iniqua.