Spettacolare l’esordio assoluto della Liguria nell’intermediate round della Uefa Regions’ Cup. Al Comunale di Chiavari la Rappresentativa Regionale ha dominato la Romania in lungo e in largo conquistando un successo limpido per 5-0. Risultato mai in discussione fin dai primi minuti del match. Per la qualità del gioco e gli automatismi la Liguria è sembrata una squadra di club di fronte ad una selezione. La Lega Nazionale Dilettanti ha fatto una gran bella figura al cospetto di una scuola di calcio come quella rumena, una delle migliori riguardo i giovani.



Dopo quattro giri di orologio la squadra di Chiappucci già avanti di due lunghezze con Spano che ha costretto un difensore rumeno alla deviazione disperata nella propria rete e Cicirello che s’è inventato un eurogol, un tiro a giro da posizione defilata con la sfera che s’è infilata sotto l’incrocio dei pali. Il monologo ligure è continuato inarrestabile con il tris che è arrivato al 15’, assist con il contagiri di Zuppiroli per Spano che ha dovuto solo appoggiare la palla in rete. Fasce dominate dalla Liguria, assist e percussioni senza soluzione di continuità. Al 29’ Spano ha cambiato ruolo, da finalizzatore a suggeritore per Travella che non ha sbagliato a pochi passi dalla linea di porta. La cinquina è arrivata al 42’ con un tiro dalla distanza di Costa potente e preciso. Cinque gol in 45’ ma potevano essere di più, in particolare Damonte e Travella hanno trovato sulla loro strada un Bistraie strepitoso. Nella ripresa la Liguria ha gestito rischiando poco o nulla sfiorando più volte la sesta rete. Damonte in particolare in un paio di occasioni ha impegnato severamente il portiere avversario. Chiappucci ha potuto ruotare la rosa risparmiando le forze per le prossime gare. Nell’altra partita de Girone il Rijeka ha battuto per 3-0 Malta. Ora davanti alla Liguria ci sarà Malta venerdì 20 settembre sempre alle 17.00, questa volta al “Sivori” di Sestri Levante. La Romania se la vedrà lo stesso giorno alla stessa ora con i croati.



Anche le altre due partite della Liguria saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube della LND e sulla homepage di repubblica.it. Sul sito ufficiale della LND tutte le notizie e le dirette testuali delle gare della Rappresentativa italiana.



ROMANIA-LIGURIA 0-5

Romania (4-2-3-1): Bistraie (1’st Camarasan); Juncan, Gaiceanu, Nastase, Costache (1’st Isac); Voiniciuc (Cap.) (1’st Dascalu), Mreana; Bedo (12’st Olteanu), Neagu (25’st Dinu), Cirja; Sorea. A disp: Popescu, Popa. All: Ticleanu

Liguria (4-4-2): Bartoletti (25’st Mondino); Zuppiroli (40’st Sadiku), Borreani (Cap.), Baroni, Gottingi (25’st Latini); Damonte, Cicirello, Bruzzone, Costa (10’st Macagno); Spano, Travella (10’st Calcagno). A disp: Mondino, Guidotti, Lo Bue. All: Chiappucci

Arbitro: Savovic (Montenegro)

Assistenti: Sucur (Montenegro) e Medina (Israele)

Quarto uomo: Leibovitz (Israele)

Reti: 2’pt aut. Costache (L), 4’pt Cicirello (L), 15’pt Spano (L), 29’pt Travella (L), 42’ pt Costa (L)

Ammoniti: Bedo e Mreana (R)

Recupero: 2’ + 4’



GRUPPO 8: RISULTATI E CLASSIFICA



Martedì 17 Settembre



Rijeka-Malta 3-0



Romania-Liguria 0-5



Classifica: Liguria e Rijeka 3 punti; Malta e Romania 0



PROGRAMMA GARE



Venerdì 20 Settembre – ore 17.00



Rijeka-Romania (Stadio Comunale di Chiavari)



Liguria-Malta (Stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante)



Lunedì 23 Settembre – ore 17.00



Liguria-Rijeka (Stadio Comunale di Chiavari)



Malta-Romania (Stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante)







LIGURIA - La lista dei convocati



Portieri

Luca Bartoletti (1993 - Athletic Club Albaro), Dominik Mondino (2004 – Finale).



Difensori

Luca Baroni (1992 – Arenzano), Marco Giulio Borreani (2004 – Baiardo), Alessandro Gottingi (2004 – Busalla), Federico Guidotti (1997 – Bogliasco), Michele Latini (2004 – Praese), Alessio Lo Bue (2005 Canaletto Sepor).



Centrocampisti

Alessandro Bruzzone (1999 – Arenzano), Davide Calcagno (2005 – Baiardo), Matteo Cicirello (2001 - Arenzano), Nicolò Costa (2005 – Rapallo), Lorenzo Damonte (2004 – Arenzano),Leon Sadiku (2005 – Legino).



Attaccanti

Manuele Macagno (1996 – Celle Varazze), Luca Spano (2003 – Vallescrivia), Luca Travella (2002 – Camporosso), Maxim Zuppiroli (2004 – Baiardo).



Lo staff tecnico

Direttore tecnico: Corrado Orcino - Selezionatore: Giuseppe Chiappucci - Assistente tecnico: Giorgio Figaia - Preparatore portieri: Matteo Raganini - Medico: Marco Revello – Collaboratore tecnico: Francesco Giovinazzo - Fisioterapisti: Angiolo Bertolini e Piero Romeo - Magazziniere: Sergio Gandolfo