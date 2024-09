La situazione della Peste Suina Africana (PSA) in Italia è complessa, con 18 focolai in Lombardia, 5 in Piemonte e 1 in Emilia Romagna. Il Commissario Straordinario, Giovanni Filippini, ha rassicurato che la situazione, pur preoccupante, non è drammatica, e attualmente non sono previste nuove ordinanze. Le misure adottate mirano a contenere l'epidemia nelle zone di restrizione, prevenendo la diffusione del virus e cercando di limitare i danni economici agli allevatori.



La PSA ha già causato gravi perdite economiche, con danni all'export stimati in oltre mezzo miliardo di euro. Le associazioni di settore, come Confagricoltura e Coldiretti, sottolineano la necessità di interventi urgenti per proteggere la filiera suinicola italiana, una parte cruciale dell'economia nazionale.



I veterinari pubblici, fondamentali nel controllo dell'epidemia, lamentano il carico di lavoro e minacciano lo stato di agitazione se il loro impegno aggiuntivo non verrà riconosciuto. Il rispetto delle misure di biosicurezza è cruciale, e le restrizioni imposte sono rigide per evitare ulteriori contagi.



info tratte dall'ANSA