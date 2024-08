Si terrà martedì 3 settembre alle ore 16.00 presso l’Hotel Excelsior nello spazio Italian Pavilion, la conferenza stampa della II edizione del Tropea Film Festival, la manifestazione ideata e diretta da Emanuele Bertucci che si svolgerà a Tropea dall’8 al 14 settembre e che quest’anno sarà dedicata al grande attore Marcello Mastroianni nell’anniversario dei 100 anni dalla sua nascita.



Saranno presenti: il Direttore Artistico, l’attrice e modella Madalina Ghenea, madrina del Festival, Anton Giulio Grande commissario straordinario della Calabria Film Commission, il Presidente di Giuria Mimmo Calopresti; il maestro orafo Michele Affidato, il Direttore dell’Archivio Storico Enrico Appetito Francesco Della Calce.



Sostenuta dalla Fondazione Calabria Film Commission e dal Comune di Tropea, la seconda edizione del TFF si svolgerà nel borgo calabrese animando diversi luoghi e sedi storiche della splendida località sul mar Tirreno: da Palazzo Santa Chiara all’Antico Sedile dei Nobili, da piazza Cannone all’Affaccio Raf Vallone, fino all’area dello Scoglio di Santa Maria dell’Isola, dove si svolgeranno le tre serate finali e la premiazione delle opere in gara.



Sono circa 130 le opere che sono state già iscritte al Tropea Film Festival tramite la piattaforma Film Freeway (www.filmfreeway.com/tropeafilmfestival), con il termine per le iscrizioni previsto il 31 agosto.



I film in concorso, suddivisi nelle varie sezioni (Cortometraggi, Documentari e Lungometraggi) concorreranno per i premi come Miglior Regia, Miglior Fotografia e Migliori Attori Protagonisti e Migliori Attori Non Protagonisti. A decretare i vincitori sarà una giuria presieduta dal regista e sceneggiatore Mimmo Calopresti, che si avvarrà della collaborazione di quattro giurati fra attori, registi, sceneggiatori e critici cinematografici.



Tutti i premi sono realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, che sin dalla prima edizione accompagna il Tropea Film Festival. L’opera consiste in una scultura che riproduce lo scoglio di Santa Maria dell'Isola, simbolo più famoso di Tropea.



Ad impreziosire ulteriormente la kermesse ci sarà la mostra fotografica “Marcello, come here!”, dedicata al centenario di Marcello Mastroianni, allestita a Palazzo Santa Chiara, con le foto di scena messe a disposizione dall’Archivio Storico Enrico Appetito e curata dalla presidente Tiziana Appetito e dal direttore del complesso archivistico, il critico cinematografico Francesco Della Calce.



Inoltre, tutte le sere a mezzanotte, sempre a Palazzo Santa Chiara, sarà prevista l’antologia cinematografica dedicata a Mastroianni, dal titolo “L’uomo, l’attore, il mito” con la proiezione di alcuni dei film che hanno reso tanto celebre l’artista.



Tra le novità di quest’anno la nuova partnership tra il Tropea Film Festival e WeShort -società di streaming, distribuzione e produzione- con l’obiettivo di estendere l’opportunità di distribuzione per i cortometraggi in selezione. Le parti, con l'accordo sottoscritto, intendono supportare reciprocamente la crescita delle due realtà. Sarà inoltre consegnato il WeShort Awards Best Short Film che darà diritto al cortometraggio vincitore, di avere contratto di distribuzione con la piattaforma.



Secondo lo stile già collaudato lo scorso anno, tutti i giorni, oltre alla proiezione dei film, il programma offrirà al pubblico momenti musicali, dibattiti, presentazioni di libri, interviste e talk con protagonisti del mondo del cinema.



Non solo. In apertura del Festival, verrà presentato il progetto “Un corto per il Tropea”: Tropea si trasformerà in un set nel quale venti tra autori e filmaker, nel corso di una masterclass, sotto la sapiente guida del Regista Daniele Ciprì, daranno sfogo alla loro creatività mettendosi alla prova nel realizzare un cortometraggio. Il lavoro sarà poi montato in una successiva masterclass con Silvia De Rose e sarà premiato sabato sera a chiusura della manifestazione.



Last but not least, in un momento in cui si discute tanto di cambiamenti climatici e delle ricadute sulle nostre vite, il Tropea Film Festival non dimentica il tema dell’utilizzo consapevole dell’energia. La preziosa Partnership con la Main Solution, società leader nelle soluzioni di energie rinnovabili, renderà possibile l’installazione di un impianto fotovoltaico che alimenterà il palco rendendolo quindi ecosostenibile grazie all’utilizzo dell’energia solare. È prevista anche l’installazione di colonnine per ricaricare le auto elettriche, in particolare quelle fornite dal nostro partner Ford York Auto Vumbaca, in un festival che va così a connotarsi come “eco-sostenibile” consegnando anche un premio ad un’opera, fuori concorso, che si è distinta particolarmente sui temi ambientali.